Antrenorul Petrolului acuză arbitrajul după înfrângerea cu CFR Cluj! Susţine că golul lui Deac din prelungiri nu trebuia acordat! - Antena Sport

Dacă se termina egal, eram nemulțumit. Petrolul putea să câștige. Acest joc trebuie să fie ca un nou început pentru noi.

N-am vorbit cu arbitrul, sunt oameni care sunt pe lângă echipă și care au primit mesaje de la arbitri, de la foști arbitri, care au spus că se putea da penalty. Paul este supărat, a zis că a fost jenat.

Să ai atâtea ocazii cu CFR nu e puțin lucru. Petrolul a fost echipa care și-a creat mai multe ocazii de a marca”, a spus Florin Pîrvu pentru digisport.ro după Petrolul – CFR Cluj 1-2.

„Victoria e victorie. Ştiu cum e să pierzi în ultima secundă, s-a întrebat nu demult. Şi bineînţeles că e o bucurie când întorci rezultatul şi câştigi. E victoria băieţilor, au avut o atitudine bună, le-am spus să nu renunţe niciodată. Ştiam că Petrolul e o echipă bună, se apără şi loveşte pe contraatac. E important că am crezut până la sfârşit şi avem 3 puncte. „M-a nemulţumit că nu am fost atenţi şi nu am reuşit să rupem din faşă contraatacul echipei adverse”

În primul rând, ăsta e lucrul principal (n.r.: care l-a mulţumit, că echipa a crezut în victorie până la final). Jocul echipei m-a mulţumit. Ce m-a nemulţumit e că nu am fost atenţi şi nu am reuşit să rupem din faşă contraatacul echipei adverse. Suntem o echipă mare şi trebuie să ne obişnuim că echipa adversă practică contraatacul. În două meciuri am dat 6 goluri. Ilie are doar 22 de ani, dar cred că, în ansamblu, a făcut un meci foarte bun. Bineînţeles că în duel cu jucători mai experimentaţi suferă, dar e un lucru pe care ni-l asumăm.

Ce a spus Adrian Mutu despre posibilele plecări ale lui Manea şi Otele

Nu pot să spun că Manea rămâne. Dacă e o ofertă bună pentru el, pentru Otele, ne vom gândi. Dacă Otele pleacă, eu sunt sigur că vom avea şi un înlocuitor pe măsură.

(n.r: despre Khadouri) Mai are nevoie de timp să îşi intre în ritm. E un jucător de mare talent. Mai are nevoie să acumuleze fizic, pentru că are calităţi tehnice să joace oriunde”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro după Petrolul – CFR Cluj 1-2.

PETROLUL (4-4-1-1): Zima – Papp, Meijers, Huja, Țicu (cpt.) – Doua, Seto, Jair, Grozav – Musi – Irobiso

Rezerve: Eșanu – David Paraschiv, Garutti, D. Radu, Dumitriu, Diomande, M. Bratu, M. Roman II, Hanca, Ișfan, I. Răducan, Dumitrache

Antrenor: Florin Pîrvu

CFR CLUJ (4-3-3): Sava – Manea, Boben, M. Ilie, Mamic – Muhar, K. Keita, Tachtsidis – Deac (cpt.), Bîrligea, Otele

Rezerve: Hindrich, Bălgrădean – Mogoș, Ajeti, R. Filip, Fică, El Kaddouri, Avounou, Serebe, Michael

Antrenor: Adrian Mutu

