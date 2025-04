Anunţul lui Elias Charalambous care îi dă fiori lui Gigi Becali: "Mai am două luni de contract" - Antena Sport

Elias Charalambous a ăcut un anunţ care îi dă fiori lui Gigi Becali. Antrenorul cipriot mai are două luni de contract cu FCSB şi a spus că nu se gândeşte acum la o eventuală prelungire a contractului.

Cu Elias Charalambous pe bancă, FCSB a câştigat primul titlu după o pauză de 9 ani. În acest sezon, FCSB este favorită la câştigarea campionatului şi a ajuns până în optimile de finală din Europa League.

Elias Charalambous nu se gândeşte la prelungirea contractului cu FCSB

“Ai spus-o că viaţa noastră, a antrenorilor, este pe o linie fină. Când ai rezultate, toată lumea vorbeşte laudativ. Dacă echipa nu joacă bine, eşti cel mai slab antrenor. Personal, încerc să am o balanţă, chiar dacă pierdem sau câştigăm.

Aşa văd lucrurile. Mă simt foarte bine aici, confortabil, mă bucur de fiecare moment. Cât de mult rămân, nu depinde în primul rând de mine, ci de club. Dacă clubul e fericit, de ce nu? Dar în fotbal nu ştii niciodată ce se va întâmpla.

Dar cum simt şi cum văd eu lucrurile: mereu este bine să stai într-un club pentru mai mulţi ani. În loc să tot schimbi echipele în fiecare an sau şase luni.

Lucrez cu echipa, cu staff-ul de doi ani, ştiu ce idei avem, noi ştim ce calităţi au, este mai uşor să lucrăm în circumstanţele astea. Este un club la care poţi câştiga trofee. La noi, antrenorii, jucătorii, vrem să câştigăm titluri. Totul arată bine aici, dar niciodată nu ştii în lume. Închei acum contractul, în două luni. Nu cred că este momentul să discutăm acum. Mai întâi să terminăm sezonul şi apoi vom discuta. Pentru mine este ok să semnez pe un an, în fiecare an.