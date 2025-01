Anunţul lui Gigi Becali despre un nou transfer la FCSB. Mesaj pentru rivali: "Nimeni nu ne poate opri" - Antena Sport

Gigi Becali este patronul de la FCSB / Profimedia Gigi Becali a făcut un anunţ despre un nou transfer la FCSB. Gigi Becali nu a renunţat la gândul să mai aducă un atacant, dar are o problemă. Nu mai are loc pe lista pentru Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cisotti, Zima şi David Kiki sunt jucătorii care au fost trecuţi în această iarnă pe lista pentru Liga 1. Gigi Becali, anunţ de ultimă oră despre un nou transfer „(n.r. Transferuri) E posibil un atacant, dar nu mai avem unde să îl punem pe listă. Nu mai avem, dacă îl băgăm pe Cisotti nu mai avem. Copii sunt pe lista B, la ei nu e problemă, dar nu mai avem loc!„, a spus Gigi Becali la gsp.ro. Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu şi a spus că echipa sa îl va câştiga mai uşor decât anul trecut pentru că echipa are o încredere mai mare. „(n.r. Lupta la titlu) La valoarea care o avem noi acum și încrederea pe care o avem, noi anul ăsta vom lua campionatul mult mai lejer. Cu mai puține emoții. Eu așa cred. Reclamă

Noi avem o echipă cu niște jucători foarte valoroși și cu multă încredere. O să câștigăm meciurile cu mai puține emoții. Nimeni nu ne poate opri, așa văd eu echipa asta acum. O să vedeți, mai ales în campionatul României”, a mai spus Becali.

Dan Alexa a dat verdictul pentru lupta la titlu: „E favorită clară!”

Dan Alexa a dat verdictul pentru lupta la titlu din Liga 1. Actualul antrenor de la CS Tunari e de părere că FCSB este marea favorită la titlu. Mai mult, Alexa e de părere că Rapid nu are şanse în acest an la titlu. În schimb, Alexa vede echipa lui Marius Şumudică favorită în Cupa României.

„Mi-e greu să cred că anul ăsta va câştiga campionatul. Îi văd favoriţi la Cupă. Rapidul are nevoie de un trofeu, în special Şumudică are nevoie de un trofeu. Are un patron care prin preluarea clubului Genoa a arătat că nu e un milionar, e un magnat.

