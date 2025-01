"Are ofertă din străinătate!" Gigi Becali, anunț despre viitorul unui atacant de la FCSB! Dezvăluirea făcută de patron - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit deschis și a făcut un anunț despre viitorul unui atacant de la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că jucătorul a primit o ofertă din străinătate.

Este vorba despre Daniel Popa, care ar fi putut ajunge și la FC Botoșani, în această perioadă de mercato, fiind dorit de patronul clubului, Valeriu Iftime. Totuși, Gigi Becali a dezvăluit acum că jucătorul nu își dorește să meargă la echipa din Moldova.

Gigi Becali a dezvăluit că Daniel Popa a primit o ofertă din străinătate

Patronul de la FCSB a explicat că Daniel Popa a fost ofertat de o echipă din Kazahstan și că acesta ar fi tentat să accepte o nouă provocare în afara granițelor.

De asemenea, Gigi Becali a explicat și că Daniel Popa nu va mai avea drept de joc în Liga 1, în cazul în care va alege să rămână la FCSB, până la finalul actualului sezon.

„Până se hotărăște nenea Iftime ce face cu Popa, dacă se înțelege cu el sau nu, uitați că i-a venit lui Popa o ofertă din străinătate și nu vrea la Botoșani. Eu așa am înțeles și nu am ce să le fac.. Am înțeles că lui Popa i-a venit o ofertă din străinătate, mi se pare că din Kazahstan, și ar vrea să se ducă acolo.