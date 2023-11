"Aşa e cu echipele mici!" Ironie devastatoare a lui Florinel Coman, după Dinamo - FCSB 0-1: "Dacă te uiţi în clasament..." - Antena Sport

Reclamă

„A fost un meci greu, în derby-uri se cam uită de fotbal şi se joacă mai dur. Ambele echipe nu vor să piardă. Cred că dăruirea şi până la urmă calitatea au făcut diferenţa. O lovitură liberă, o execuţie foarte frumoasă. Exersez şi este normal.

Am bătut să scap de ea, normal. Fiecare… mi-a spus să bat repede, eu voiam să bat în careu. Aveam pregătită o fază fixă. Mi-a spus să bat repede şi să plec din acel loc.

Ne aşteptam ca Dinamo să joacă un joc defensiv. Mereu cu echipele mai mici e aşa. Au jucat foarte bine şi ei, până la urmă este foarte bine că am câştigat.

Una dintre cele mai frumoase perioade, mă bucur că mi se întâmplă aceste lucruri. Sigur este loc de creştere, am venit motivaţi. Vreau să mă pregătesc din ce în ce mai bine. Avem un obiectiv şi vrem să ni-l îndeplinim. Am spus că nu trebuie să dăm cu piciorul din nou, am intrat în vestiar şi am spus că nu trebuie să pierdem jocul, indiferent dacă vom suferi.

Este normal, până la urmă orice echipă care joacă împotriva noastră… dacă ne uitam la clasament, trebuia să îi batem 5-0 sau 6-0. Ştiam că ne aşteaptă un meci greu şi important e că nu am cedat psihic„, a spus Florinel Coman la digisport.ro.

Gestul incredibil făcut de Florinel Coman, după ce o petardă a explodat lângă el în Dinamo – FCSB Gestul incredibil făcut de Florinel Coman în derby-ul Dinamo – FCSB. „Mbappe” Coman a răbufnit după ce o petardă a explodat lângă el. Marcatorul golului care a „dezgheţat” tabela de pe Arena Naţională a avut un exces de furie. În minutul 72, roş-albaştrii au primit o lovitură liberă la aproximativ 35 de metri de poarta apărată de Golubovic. Aflat în apropierea tuşei, Florinel Coman a fost apostrofat dur de fanii dinamovişti. Lângă „perla” lui Gigi Becali a explodat şi o petardă. A fost momentul în care atacantul liderului din Liga 1 nu s-a mai putut abţine şi a vrut să se îndepărteze de balon. Arbitrul Iulian Călin i-a cerut să execute lovitura liberă şi să nu tragă de timp. Reacţia lui Coman a fost una de necrezut. Florinel Coman a mutat mingea şi a şutat fără să se mai uite la coechipieri. A trimis ostentativ spre ultraşii FCSB-ului din peluză. Gestul i-a surprins chiar şi pe comentatorii partidei. Coman a ajuns la al doilea meci consecutiv în Liga 1, când înscrie din lovitură liberă. Coman a marcat şi în partida cu FC U Craiova, câştigată de FCSB cu 2-1. Florinel Coman trece printr-o formă de senzaţie în acest sezon. Căpitanul celor de la FCSB a ajuns la 6 goluri marcate în acest sezon al Ligii 1. Pentru Coman, acesta a fost al doilea gol pe care l-a marcat împotriva celor de la Dinamo. Reclamă