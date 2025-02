"Asta e cota lui!" Neluțu Varga vrea o sumă uriașă în schimbul lui Louis Munteanu! Ce preț i-a stabilit după FCSB - CFR Cluj 1-1 - Antena Sport

Când va fi momentul să plece, va pleca. Dar, repet, pe o sumă cu adevărat importantă, care să reflecte adevărata valoare a lui Louis Munteanu”, a spus Neluțu Varga, la fanatik.ro.

Louis Munteanu face spectacol în Liga 1

Până în momentul de față, Louis Munteanu a adunat 13 goluri în 20 de meciuri, în actuala stagiune din Liga 1. De asemenea, atacantul lui Neluțu Varga a reușit și un assist, în cadrul acestor partide.

Munteanu este un produs al Academiei Hagi. Acesta a jucat la echipa Regelui până în 2020, iar, apoi, a fost transferat de Fiorentina, în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro.

Românul nu a impresionat la formația din Italia și a fost împrumutat, timp de două sezoane, înapoi la Farul.

După aceste împrumuturi, Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj. în vara anului trecut. Atunci, Neluțu Varg l-a achiziționat de la Fiorentina, în schimbul sumei de 2,3 milioane de euro.

În momentul de față, Louis Munteanu este cotat la suma de 2,2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

„Ai fi pregătit să pleci de la CFR Cluj?” Răspunsul dat de Louis Munteanu, după FCSB – CFR Cluj 1-1

Louis Munteanu a vorbit despre o posibilă plecare de la CFR Cluj, după ce a marcat în meciul cu FCSB, încheiat la egalitate, scor 1-1. Atacantul lui Dan Petrescu a vorbit despre interesul celor de la Parma, după partida de pe Arena Națională.

La interviu, lui Louis Munteanu i s-a transmis faptul că a fost urmărit, din tribune, de scouteri de la Parma și Como, la partida cu FCSB. Acesta s-a declarat bucuros de faptul că se simte apreciat, însă a transmis că nu știe nimic despre un posibil transfer.

De asemenea, acesta a spus că ar fi pregătit să plece de la CFR Cluj, însă a dat de înțeles că nu se gândește, cel puțin în momentul de față, la o despărțire de formația din Gruia.

„(n.r. Scouterii de la Parma te-au urmărit la acest meci) Mă bucur că sunt apreciat, eu nu știu nimic, sincer. Sunt cu capul aici, la CFR și sper să o țin tot așa, să ajungem în play-off.

(n.r. Ai fi pregătit să pleci la CFR Cluj?) Pregătit sunt mereu, de când m-am întors aici. Am zis că vin să am evoluții cât mai bune. M-au vrut toți aici, sper să am evoluții cât mai bune, nu cred că i-am dezamăgit până acum.

Eu nu știu nimic până acum, trebuie să vorbească altcineva despre aceste lucruri, nu eu”, a spus Louis Munteanu, la digisport.ro.