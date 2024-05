"Au fost dezbateri!" Oficialii lui U Cluj, anunțul momentului despre transferul lui Alex Chipciu la FCSB! - Antena Sport

Oficialii lui U Cluj au făcut anunțul momentului despre transferul lui Alex Chipciu la FCSB. Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii” a făcut o dezvăluire de ultimă oră despre mutare.

În momentul de față, Chipciu mai are un an de contract cu U Cluj și se află pe lista de achiziții a celor de la FCSB. Gigi Becali a spus că are nevoie de un jucător cu experiență pentru preliminariile UEFA Champions League.

Oficialii lui U Cluj, anunțul momentului despre transferul lui Alex Chipciu la FCSB!

Acum, președintele lui U Cluj a făcut anunțul care vine ca o lovitură pentru Gigi Becali.

Radu Constantea a dezvăluit că Alex Chipciu nu va pleca de la echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, dat fiind faptul că este căpitanul formației și că mai are un contract valabil pe un an.

De asemenea, președintele clujenilor a spus că a purtat o discuție cu Chipciu și că acesta nu și-a exprimat dorința de a pleca la FCSB.