"Au fost și alte incidente!" Ce au spus oficialii de la CFR Cluj după ce doi minori au fost băgați în spital, după derby-ul cu U Cluj - Antena Sport

Cei de la ȘtirideCluj au relatat în detaliu ceea ce s-a întâmplat. ”La un moment dat, de pe podul cu lacăte am văzut cum apar 15-20 de indivizi. Aveau măști pe față și se îndreptau direct spre noi. N-am apucat să reacționăm, că deja erau lângă noi. Prima dată l-au prins pe prietenul meu. L-au lovit peste față și i-au băgat mâinile prin buzunare, căutând fulare cu însemnele CFR. Nici nu apucasem să spun ceva sau să mă mișc, când, dintr-o dată, am simțit o lovitură extrem de puternică în cap.

Instinctiv, am fugit. Am alergat vreo 10 metri, iar atunci mi-am pus mâna la ceafă. Am simțit ceva rece și, când am tras mâna, era plină de sânge. În acel moment, abia am realizat ce mi s-a întâmplat. Sângele îmi curgea pe gât și pe haine, iar totul se petrecuse atât de repede încât nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Chiar atunci am văzut că vin polițiștii și jandarmii, iar agresorii au început să fugă în toate direcțiile”, a declarat băiatul agresat.