"Au şanse mari!" Mihai Stoica, verdict după ce Dinamo a ajuns pe ultimul loc în Liga 1 - Antena Sport

În repriza a 2-a am schimbat totul, pentru a domina jocul, dar au marcat și al doilea gol. Nu am avut nici noroc, Gregorio a lovit bara. Nu am făcut un meci bun, este un moment dificil pentru noi.

Avem unele momente în care avem calitate, șutăm, centrăm, dar acesta nu a fost un meci în care Dinamo a jucat așa cum am vrut eu. Am pierdut prea multe mingi ușoare, le-am dat pur și simplu balonul! Prea multe greșeli. Am avut și momente bune, dar nu a fost deajuns.

Avem 10 zile până la următorul meci, avem nevoie de timp pentru a analiza următorul meci. Trebuie să vedem ce putem să îmbunătățim. Trebuie să fim mai buni.

Trebuie să găsim un mod de a rămâne în Liga 1. Trebuie să obținem rezultate”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro.