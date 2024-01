Basarab Panduru, reacţie fabuloasă atunci când a auzit că CFR Cluj le prelungeşte contractele lui Ciprian Deac şi Mario Camora! - Antena Sport

Cristi Balaj a vorbit şi despre campania de transferuri a echipei sale. Preşedintele ardelenilor a spus că Andrea Mandorlini are la dispoziţie un lot echilibrat şi o „bancă puternică”. Mai mult, Balaj a anunţat transferul unui nou atacant.

„Părerea mea este că toți jucătorii transferați reprezintă un update, un progres. Am adus un fundaș stânga, Mamic, l-am înlocuit pe Ziv Morgan. L-am adus pe Keita, îl știam de la Sivasspor, l-am adus pe El Kaddouri. Mai mereu am suferit când făceam schimbări în timpul reprizei secunde.

În curând vom anunța un atacant. Probabil mâine, cel târziu poimâine. Se lucrează! Până nu apare pe site, nu comentez. A jucat meciuri recent, a dat goluri. E un jucător de calitate. Ne-am uitat foarte mult. Din jucătorii pe care îi aveam împrumutați și care au ieșit în evidență am adus câțiva în cantonament. Vom ține unul dintre ei. Avem două variante”, a mai spus Balaj.

Ciprian Deac, reacţie vehementă după atacul tatălui său la Mandorlini

Ciprian Deac a avut o reacţie vehementă după atacul tatălui său la Mandorlini. Ioan Deac a spus că fiul lui i-a transmis personal lui Andrea Mandorlini că se simte umilit. Ciprian Deac a reacţionat imediat şi spune că tatăl său nu trebuia să iasă în public cu acele declaraţii.

„De când am văzut că a apărut acel articol mi-am dorit foarte mult să clarific situația, să spun că nu-mi convine, nu-mi face cinste. Sunt foarte supărat de cele apărute, așa că voiam să îmi spun părerea. Îmi pare rău că au apărut asemenea lucruri, mai ales că mai avem 6 meciuri foarte importante la care trebuie să fim liniștiți și concentrați.

Voiam să îmi cer scuze pentru cele întâmplate. Pe de-o parte îl înțeleg și pe tatăl meu, e subiectiv și fiecare tată de fotbalist își dorește ca fiul să joace cât mai mult, dar nu pot accepta asemenea lucruri. Dacă avea ceva de zis trebuia să vorbească direct cu mine, nu cu presa. Eu nu m-am băgat în niciun conflict, fug de ele, nu îmi place scandalul.

„Nu ne-a afectat vestiarul, suntem în continuare uniţi”

Vreau să spun că nu ne-a afectat vestiarul, suntem în continuare uniți, băieții sunt concentrați la meciurile care urmează. Am vorbit și cu antrenorul, era normal, cred că nimănui nu-i place să vadă asemenea articole. Îl înțeleg perfect și pe dânsul, dar cred că cel mai rău am ieșit eu din această poveste. Am aproape 40 de ani și nu am nevoie de avocați, ca cineva să vorbească în numele meu.