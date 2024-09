Basarab Panduru, verdict dur pentru CFR Cluj după 0-0 cu Hermannstadt: "Nu știi dacă termină în primele 3" - Antena Sport

„Ce să nu funcţioneze? N-am băgat mingea în poartă. Dacă echipa mea juca cum a jucat Sibiul eram criticat non-stop.

Ăsta este fotbalul. Din păcate, prima repriză am dominat teritorial, am avut ocazii, portarul lor a făcut minuni. Noi n-am reuşit să marcăm.

E atipic CFR-ul de anul ăsta. Marchează multe goluri, creează multe ocazii. Din păcate, astăzi au fost 20 şi ceva de şuturi în total. Cornere, tot. La fazele fixe n-am fost aşa inspiraţi. Chiar n-am ce să le reproşez.

Singurul lucru, mi-au lipsit ceva jucători, pe care puteam să îi bag în repriza a doua, gen Korenica. Sigur ne aduceau un plus. N-am putut să aduc nimic ofensiv pentru că în momentul în care vrei să îl scoţi pe Louis Munteanu trebuie să bagi un under. Dacă nu era regula under aş fi introdus un atacant, dar nu am avut cum.

(n.r: V-a surprins puţin Sibiul? Au fost puţin mai timizi) Ţinând cont că la meciul cu FCSB au câştigat, au bătut-o pe Iaşi cu 6-0 (n.r: 6-2) şi 25 de meciuri n-au pierdut acasă, am fost puţin surprins că au fost numai în apărare.

(n.r: Ce urmează pentru dumneavoastră pentru că e un sezon nebun? Când aţi luat titlul cu Unirea Urzicei tot aşa a fost. Vi se pare genul acela de sezon?) Nu vreau să mă gândesc prea mult în spate. Urmează următorul meci şi iarăşi avem o problemă. Kamara a luat al patrulea galben şi acolo avem probleme, la extreme. Nu prea înţeleg de ce a luat galben. Mă gândesc la meciul următor, că ăla e cel mai important. Nu mă gândesc la ce am făcut la Urziceni.

(n.r: Care sunt cele mai grele adversare în lupta pentru titlu?) E greu să spun asta. Sunt două echipe în faţă şi trebuie să le respectăm. Dacă ele sunt pe primele locuri, ele sunt acum favorite”, a declarat Dan Petrescu pentru digisport.ro după Hermannstadt – CFR Cluj 0-0.