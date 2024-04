Cât de gravă e accidentarea lui Florinel Coman, din Sepsi - FCSB! Anunţ înaintea confruntării cu Gică Hagi: "Să rupem blestemul!" - Antena Sport

„Mbappe” a mai declarat că duelul cu Farul se anunţă a fi unul extrem de dificil, însă speră ca roş-albaştrii să rupă blestemul ultimelor meciuri jucate împotriva constănţenilor, pe Arena Naţională.

„Am simţit ceva la inghinali, nu am mai continuat. Sper ca în zilele următoare să nu am nicio problemă. Mereu când jucăm cu Sepsi trebuie să închidem meciul din prima repriză, când joacă acasă prind aripi. Au fost greşeli omeneşti pe final, trebuie să le eliminăm, ne-au dominat pe final. Dacă eram pragmatici în prima repriză, trebuia să închidem meciul, când am avut ocazii.

Îi simt puternici pe băieţi, cu un singur gând, de a termina cât mai repede. Trebuie să te sacrifici mult, să treci prin multe stări pentru a deveni campioni. Aşteptăm următorul meci, nu trebuie să dramatizăm, ceea ce contează e ce am reuşit să clădim în acest campionat, nu se dărâmă acum.

Nu simt, după ce am ieşit, am reuşit să marcăm. A fost o conjunctură, nu se pune problema de aşa ceva. Chiricheş face parte din familie, e un tip profesionist, avem ce învăţa de la el. Avem nevoie de el, sper să-şi revină cât mai repede.

Un meci dificil cu Farul. Din păcate, ultimele meciuri pe Arenă au fost foarte grele cu ei, sperăm să rupem blestemul şi să câştigăm.

(N.r. Despre Olimpiu Moruţan) Am vorbit cu Olimpiu aseară, după ce s-a accidentat. Îmi pare rău pentru el, e ghinion pur. Suntem alături de el, îmi e prieten, sper să-şi revină pentru că România are nevoie de el", a declarat Florinel Coman, conform digisport.ro. David Miculescu, mesaj după ce a marcat în Sepsi – Farul 2-2 David Miculescu s-a declarat şi el dezamăgit de rezultatul obţinut de FCSB, în duelul cu Sepsi. Acesta speră să devină campion, după duelul cu Farul, de pe Arena Naţională, din etapa viitoare. „Am început bine meciul, din păcate Coman s-a accidentat, sperăm să nu lipsească mult. Sperăm să câştigăm cu Farul. Am intrat bine, am dat gol, dar din păcate nu am câştigat. Poziţia e normală pentru mine, am jucat aşa şi la Arad. Unde este nevoie de mine, acolo voi juca. La fiecare meci încerc să-mi ajut echipa. Oricărui jucător i se poate întâmpla să aibă o zi proastă. Poate aşa a vrut Dumnezeu, să sărbătorim acasă titlul", a declarat David Miculescu, conform digisport.ro. Cum poate deveni FCSB campioană, după remiza cu Sepsi S-au efectuat calculele şi s-a aflat cum poate deveni FCSB campioană, după remiza cu Sepsi. S-a amânat sărbătoarea pentru roş-albaştrii, care nu pot deveni campioni în această rundă, după ce Farul a învins-o pe Rapid. După ce a încheiat la egalitate cu Sepsi, FCSB a ratat şansa de a deveni campioană în etapa a şasea a play-off-ului. Astfel, nici în cazul în care Universitatea Craiova va pierde duelul cu CFR Cluj, roş-albaştrii nu se pot încununa campioni, deoarece Farul a învins-o pe Rapid şi a acumulat 35 de puncte. FCSB poate deveni campioană matematic în runda următoare, atunci când se va duela cu Farul, pe teren propriu. O victorie îi face pe roş-albaştrii campioni, indiferent de rezultatele pe care Universitatea Craiova le va mai obţine, în partidele cu CFR Cluj şi Rapid.

În cazul în care se va încurca cu Farul, roş-albaştrii au nevoie ca Universitatea Craiova să nu câştige partida cu CFR Cluj, de mâine, şi nici pe cea cu Rapid, de duminică.

Este absenţa lui Olimpiu Moruţan de la EURO 2024 o pierdere mare pentru România? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...