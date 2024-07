Câți bani va încasa Gică Hagi, după transferul de senzație al lui Louis Munteanu, la CFR Cluj - Antena Sport

„Nu vreau să spun suma, dar evident că este cea mai mare sumă pe care am plătit-o vreodată pe un jucător.

Eu când îmi doresc ceva, iau. Noi nu suntem ca alții, care doar bat din gură. Ne facem treaba profesionist, lucrăm în liniște și încercăm să facem performanță. Alții doar vorbesc.

Nu m-a interesat oferta FCSB-ului și nici nu a fost vreo ambiție personală să-l iau pentru că l-au dorit ei. L-am dorit și am făcut cea mai bună ofertă. A avut multe oferte, dar noi am avut-o pe cea mai bună. Este un atacant care îmi place mult și pe care l-a dorit și Dan Petrescu. Avem viitorii atacanți ai României, Bîrligea și Munteanu, plus că îl avem și pe Postolachi. Avem jucători de viitor”, a declarat Neluțu Varga, conform prosport.ro.