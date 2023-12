Ce i-a transmis Gică Hagi lui Adrian Mazilu înainte ca tânărul de 18 ani să plece în Anglia, la Brighton! - Antena Sport

Reclamă

Adrian Mazilu s-a declarat dezamăgit, după ultimul său meci la Farul, cu Rapid, încheiat 0-0, că nu a reuşit să marcheze şi că echipa lui nu a izbutit să îi învingă pe giuleşteni.

„Puteam să aducem victoria. Nu s-au pus golurile, dar puteam scoate mai mult din acest meci. Mi-aș fi dorit să înscriu, am reușit să marchez, dar a fost anulat, asta este. Aș fi vrut să îmi ajut echipa.

Reclamă

Aș vrea să îi mulțumesc lui mister, pentru acest an. A fost un an extraordinar pentru mine, fără dumnealui nu aș fi putut. O să fie o provocare, un alt stil de fotbal. Sper să mă acomodez cât mai repede. Am primit un sfat de la domnul Hagi, dar nu pot vorbi despre asta, îl păstrez pentru mine”, a declarat după meci Adrian Mazilu, potrivit sursei citate.

Adrian Mazilu e gata de Premier League: „E cel mai puternic campionat din Europa, e un vis îndeplinit!”

Adrian Mazilu e gata de Premier League. Mazilu a jucat ultimul meci la Farul, iar din ianuarie e oficial fotbalistul lui Brighton. Mazilu a spus că transferul în Premier League este un vis împlinit.

„Va fi ultimul meu meci. Sper să intru în teren și să dau tot ce am mai bun. Sper să înscriu. Pentru mine a însemnat un lucru extraordinar, pentru că aici am început fotbalul. Tot ce am învățat a fost de la academie. Trofeele și medaliile le-am avut de aici.

Reclamă 4 / 0/3

A reprezentat un sentiment de bucurie și am ieșit campioni. A fost într-un timp scurt, iar acest lucru a venit prin muncă și dedicare. Le transmit multă baftă, sunt sigur că se vor califica în play-off și se vor bate pentru un nou titlu. Va fi destul de greu la Brighton, trebuie să mă adaptez la stilul lor și să fac față. E cel mai puternic campionat din Europa, unde se joacă cel mai frumos fotbal. Îmi doream de când eram mic să ajung în Premier League și acest vis s-a îndeplinit. Trebuie să fac pasul și să debutez acolo. Planul meu este să debutez acolo în Premier League și să ajung la echipa națională de seniori”, declara Adrian Mazilu înaintea ultimului său joc la Farul, cel cu Rapid, care s-a încheiat 0-0. Mazilu îi lasă pe cei de la Farul pe locul 5 în Liga 1, cu 30 de puncte. Constănţenii ar putea însă coborî în clasament după această etapă, Sepsi, U Cluj sau Hermannstadt având şansa de a o depăşi înainte de pauza de iarnă.