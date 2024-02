"Cea mai mare bucurie!" Cristi Borcea, anunţ triumfal când a aflat că vor începe lucrările la noul stadion al lui Dinamo - Antena Sport

Reclamă

„Asta așteptam de foarte mult timp toți! E cea mai bună veste, sunt mulți dinamoviști care au făcut demersuri pentru stadion. E cea mai mare bucurie pentru Dinamo. Din momentul ăsta, Dinamo, în trei ani de zile, eu zic că va fi cea mai puternică echipă din România! Cea mai importantă e infrastructura unei echipe.

(n.r. dacă aduce oameni la Dinamo să investească) Nu mai am nimic planificat, am avut planificat, dar sunt foarte mulți dinamoviști cu bani care vor veni lângă Dinamo când e gata stadionul. Este exclus să vin să conduc eu, pentru că toți se gândesc la performanțe. Eu am mentalitatea cu care m-a crescut nea Cornel Dinu, locul 2 e o înfrângere, nu un obiectiv pentru Dinamo”, a declarat Cristi Borcea pentru prosport.ro.

Ionuţ Ţiriac este unul dintre oamenii de afaceri care şi-au manifestat interesul să investească la echipă. Mircea Lucescu a dezvăluit că miliardarul român vrea confirmări că în Ştefan cel Mare va apărea o nouă arenă ultramodernă.

„Ţiriac vrea să se implice, dar vrea să aibă convingerea că implicarea lui duce la rezultate. Noi nu suportăm în niciun fel nereuşita„, a declarat Mircea Lucescu, săptămâna trecută, la digisport.ro.

Ce s-a aflat despre noul stadion din Ștefan cel Mare

Pe pagina de Facebook „Noul stadion Dinamo”, au fost publicate ultimele detalii despre construirea noului stadion al „câinilor”. Se așteaptă ca după deciziile luate în Guvern, să se stabilească exact când vor începe lucrările la noua arenă.

Proiectul va fi finalizat în termen de aproape patru ani, iar o parte din costuri vor fi suportate și de către CS Dinamo. „Vestea așteptată de mult prea mulți ani!!! Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat astăzi 14 februarie 2024 deschiderea procedurii de dezbatere publică a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Arena Multifuncțională Dinamo" Timp de 10 zile, conform legislației, proiectul de Hotărâre de Guvern va fi în procedură de transparenţă decizională. Ulterior acestei perioade urmează introducerea pe agenda săptămânală si adoptarea Hotărârii de Guvern în ședința Guvernului, astfel încât sperăm ca 29 februarie 2024 este ziua în care construcția noului stadion Dinamo va deveni în sfârșit o certitudine. Potrivit proiectului, "Arena Dinamo" are o valoare estimată la 854.573.400 lei, inclusiv TVA, din care 22.680.299 contribuția din bugetul CS Dinamo (circa 5.4 milioane euro), pentru lucrarile de demolare, consolidare si ulterior racordare la utilitățile necesare. Durata totală a întregului proiect va fi de cel mult 45 de luni (desfășurare licitații, avizare, contractare, proiectare, organizare șantiere, execuție demolare si constructie, recepție lucrări) și va fi realizată de Compania Națională de Investiții (efectiv timpul lucrarilor fiind de 32 de luni de la semnarea contractului cu firma/firmele ce se va/vor ocupa de demolare si construcție)", s-a anunțat pe pagina de Facebook „Noul stadion Dinamo".

