CFR Cluj - UTA Arad 0-0. Ardelenii pot urca pe primul loc în Liga 1 - Antena Sport

UTA: Fl. Iacob – Stolnik, I. Conte, Benga, Căpușă – M. Freitas, Cr. Mihai – R. Pop, Cooper, Micovschi – Luckassen

Rezerve: Kucher – Abeid, Carp, D. Rodrigues, Fabry, Omondi, Stahl, Iurasciuc, Marku

Antrenor: Mircea Rednic

De partea cealaltă, UTA Arad se află pe locul 13 în campionat, cu 18 puncte obţinute în 16 etape. Mircea Rednic a schimbat complet lotul după ce a salvat la baraj echipa arădeană de la retrogradare, dar nici în acest sezon UTA nu a scăpat de emoţiile retrogradării.

Mircea Rednic: „Prea devreme ne-am crezut fotbalişti”

Mircea Rednic a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi înainte de meciul cu CFR Cluj.

„Prea devreme ne-am crezut fotbaliști. Aștept să văd de la jucătorii mei să arate că evoluțiile bune pe care le-am avut nu au fost întâmplătoare. Au venit și jucătorii de la loturi, nu știu dacă ne vom putea baza pe toți jucătorii, dar avem soluții, nu mă plâng, nu sunt îngrijorat”, a spus Mircea Rednic în conferinţa de presă de dinainte de meci, referindu-se la Abeid, ultimul sosit la UTA Arad, şi la Cristian Mihai.

„Mi-a părut rău că l-am pierdut pe Otele. Era unul dintre jucătorii pe care i-aș fi păstrat. Acum vom fi adversari, CFR este o echipă foarte bună la faze fixe. Au și ei problemele lor, au primit trei goluri la Iași pentru că au schimbat sistemul, au jucat cu patru fundași, le-a fost frică. Poate eu voi juca cu trei sau cu cinci”, a mai spus Rednic.

Andrea Mandorlini: „Am avut mulți jucători accidentați”

„Temerile pentru această partidă sunt din faptul că în aceste două săptămâni am avut mulți jucători accidentați. Asta este frica mea. Nu știu cum ne vom prezenta. Nu am făcut nici amical duminică pentru că nu am avut suficienți jucători. «Fricile» sunt pentru asta.

Rednic a fost antrenor la CFR, cunoaște ambientul, cu siguranță va pregăti bine meciul. Avem maxim respect pentru UTA, dar sunt pe ideea că noi trebuie să facem bine ceea ce vrem să facem. Am avut puțini jucători în acestă săptămână. Partide ușoare nu există, trebuie să jucăm bine. Avem o perioadă de partide dificile, iar prima, cu UTA este cea mai importantă”, a spus Andrea Mandorlini înainte de meciul cu UTA.