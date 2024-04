Claudiu Keșeru, dezvăluiri din era Laurențiu Reghecampf de la FCSB. Cui i se datorează marile performanțe - Antena Sport

Reclamă

Fostul atacant este de părere că Thomas Neubert, cunoscutul preparator fizic, este cel mare contribuia la marile reușite ale roș-albaștrilor.

La momentul respectiv, jucătorii de la FCSB erau cunoscuți pentru rezistența pe care o aveau, dar și pentru viteza sau puterea pe care fotbaliștii o arătau în joc.

„Când am ajuns la FCSB, era o echipă deja formată. Am terminat cu titlurile de cel mai bun marcator și cel mai bun pasator. Opt goluri și patru pase am avut, deși am jucat doar cinci meciuri.

(n.r. despre Thomas Neubert) Era foarte bun, foarte competent și un caracter frumos. Succesul din perioada Reghecampf era majoritar datorat lui Tomi! Asta e părerea mea… Datorat nivelului fizic la care îi ducea pe jucători, inclusiv pe mine”, a spus Claudiu Keșeru, potrivit gsp.ro.

De asemenea, acesta a vorbit despre momentele în care uimea toți fanii fotbalului din Liga 1:

„Am dat șase goluri cu Pandurii, plus cel mai rapid hattrick, cu Aalborg, în 11 minute. După meciul cu Pandurii, am luat două mingi acasă. Țin minte cât de bine arăta tabela de pe Ghencea. Haaland, Lewandowski, Messi, toți s-au oprit la cinci. Au fost și meciuri când n-a vrut să-mi intre mingea. La returul cu Aalborg, am avut opt ocazii și nimic nu s-a lipit, indiferent ce făceam", a mai spus Keșeru.

I-a adus ultimul titlu lui Gigi Becali și acum o avertizează pe FCSB

Costel Gâlcă, care i-a adus ultimul titlu lui Gigi Becali, o avertizează pe FCSB. Fostul tehnician al roș-albaștrilor a vorbit deschis despre situația din playoff-ul Ligii 1.

„Nuuu! Campionatul nu este jucat. Dar favorita principală este FCSB. A demonstrat că merită locul 1, are niște puncte avans, are prima opțiune la câștigarea titlului. A făcut meciuri bune, dar se mai poate încurca. Pot apărea sincope, accidente, play-off-ul încă este la început. Să nu se păcălească! Să dea Dumnezeu să câștige tot ce poate câștiga! Eu am avut acel sezon fantastic, dar a fost alături de echipă, o muncă în echipă, a tuturor de la club. FCSB are condiții bune, un lot foarte bun, mereu a fost sus, cred că în 2024 va fi campioană. De ce n-a fost campioană din 2015 până acum? Neșansa sau decizii prost luate sau, mai bine zis, nu s-a luat decizia cea mai bună. Dar FCSB a făcut investiții mari, inclusiv în campionatul românesc, au produs bani prin transferuri", a spus Costel Gâlcă, potrivit sursei citate anterior.

