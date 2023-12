Constantin Budescu a spus ce a putut să se întâmple cu echipa lui, după ce a condus-o cu 3-0 pe Iaşi! - Antena Sport

Constantin Budescu a recunoscut că echipa lui a intrat în degringoladă

Poli Iaşi – Farul s-a încheiat 2-3, după ce scorul era 0-3 la pauză

Constantin Budescu a spus ce a putut să se întâmple cu echipa lui, după ce a condus-o cu 3-0 pe Iaşi! Decarul Farului a recunoscut că echipa lui a intrat în degringoladă.

„Budi” a făcut un meci foarte bun, deschizând scorul şi dând un assist superb, cu exteriorul, la golul marcat de Louis Munteanu în prelungirile primei reprize.

„Rămânem cu acea repriză bună. Din păcate, în a doua repriză nu am mai jucat la fel, nu ne-am mai creat ocazii, ne-am retras cu toate că nu ne-am dorit asta. Am primit repede gol și am intrat în degringoladă.