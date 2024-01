Cristi Balaj, noi critici la adresa arbitrajului după FC Botoşani - CFR Cluj 1-0! Ce a spus despre venirea lui Adrian Mutu - Antena Sport

Reclamă

Totodată, acesta a vorbit și despre posibila venire a lui Adrian Mutu pe banca echipei, după ce Andrea Mandorlini va fi dat afară de patron.

„Sunt supărat pentru cum am jucat azi, am jucat slab. Sunt supărat că am avut henţ, penalty, i-a şters mâna, că jucătorul care a marcat trebuia să fie eliminat în minutul 25, când l-a lovit cu cotul intenţionat, cu răutate, pe Matei Ilie. Sunt supărat.

Luni vom discuta cu patronul despre aceste subiecte. Mâine discutăm cu domnul Varga acest subiect (n.r. – despre sosirea lui Adrian Mutu). Nu pot comenta declaraţiile patronului, nici nu e potrivit, nici nu sunt în măsură”, a spus Cristi Balaj, potrivit orangesport.ro.

Ce salariu îi pregătește Neluțu Varga lui Adrian Mutu la CFR Cluj! „Briliantul” poate da lovitura

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Adrian Mutu ar putea încasa un salariu de 15.000 de euro, în cazul în care va alege să semneze cu CFR Cluj. De asemenea, patronul formației, Neluțu Varga, a inclus în contractul pe care i l-a propus tehnicianului și anumite bonusuri de performanță, cum ar fi: bonus pentru câștigarea titlului, pentru victorie, pentru jucători dați la echipa națională, dar și pentru fiecare tânăr promovat la echipa mare.

Contractul propus de către Neluțu Varga se întinde pe un an și jumătate, mai exact până la finalul sezonului 2024/2025. Tot sursa citată anterior anunță faptul că Adrian Mutu negociază în aceste momente cu Neluțu Varga și că „Briliantul” ar puta fi prezentat drept noul tehnician al „feroviarilor” în decursul zilei de luni, 22 ianuarie.

În momentul de față, Adrian Mutu este liber de contract, după despărțirea de Neftci Baku. Chiar dacă a plecat de la echipa azeră în luna decembrie, „Briliantul” nu s-a grăbit să își găsească un nou angajament, deoarece a avut nevoie de o perioadă de pauză, din cauza decesului mamei sale.

Pe ce loc va termina CFR Cluj sezonul după aducerea lui Adi Mutu? 1 2 3 4-6 7-16 Vezi rezultatele Loading ... Loading ...