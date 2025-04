Cristi Balaj, scandal cu Marius Avram: "I-ar fi ruşine să iasă pe stradă dacă vorbesc"! Acuzaţii dure la adresa tatălui fostului arbitru - Antena Sport

Marius Avram: Eu am spus că ce legătură are analiza mea cu pornitul. Nu am înţeles de unde a plecat ameninţarea asta. Nici măcar nu am menţionat numele Cristi Balaj sau CFR Cluj. De acolo am fost ameninţat de tine să nu mai vorbesc

Cristi Balaj: La acea emisiune am discutat despre faza de la meciul FCSB – U Cluj, în care am făcut o comparaţie şi am spus că sunt profund dezamăgit pentru că dacă este penalty, atunci este penalty şi la faza de la meciul FCSB cu CFR Cluj (n.r: la duelul din careu dintre Vlad Chiricheş şi Louis Munteanu). Ai spus şi tu, Marius, că din punctul tău de vedere e penalty clar şi am spus că sunt profund dezamăgit de analiza făcută.

Cristi Balaj: Atât îi spun, să nu mă pornească! Dacă vorbim de pornit, e vorba de ce am păţit eu ca arbitru când şef al Comisiei era tatăl lui. El a profitat. Preşedintele Comisiei a făcut un troc la UEFA. M-au sunat membrii Comisiei de la UEFA dezamăgiţi.

Marius Avram: Habar nu am despre ce vorbeşti. Nu am fost niciodată în programul de talente. Habar nu am despre ce vorbeşti.