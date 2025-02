Cristi Borcea, discurs dur la adresa unui jucător de la Dinamo după derby-ul cu FCSB: "S-a apucat cu declarațiile alea". Ce trebuie să rezolve "câinii" - Antena Sport

Avertisment pentru Gigi Becali! Patronul care îi poate lua faţa şefului de la FCSB

Gigi Becali este pus în gardă de către finul Cristi Borcea. Fostul şef al lui Dinamo are încredere în forţa patronului celor de la FCSB, dar îl avertizează. Va avea meciuri tari cu cei dela Rapid. Borcea are mare încredere în şeful giuleştenilor, Dan Şucu.

Cristi Borcea stă pe margine şi o susţine doar ca suporter pe Dinamo. Este cu sufletul alături şi de Gigi Becali, cel care îi este naş. După performanța reușită de FCSB, Borcea a spus clar. FCSB nu are rival pe plan intern, în Liga 1. Singurul care îi poate sta în cale este Dan Şucu, cel care a arătat că este dispus să investească sume consistente la Rapid.

”FCSB are două echipe și are una dintre cele mai puternice baze, din toate punctele de vedere. Totul se învârte în jurul cașcavalului! Gigi are cașcaval și bagă constant de 25 de ani. 100% va domina în următorii ani. Momentan, nu se poate pune nimeni cu el la nivel de echipă, infrastructură. Vine încet și din urmă Dan Șucu! Dar nu va băga niciodată banii pe care îi bagă nașu’. El e calculat, organizat și are proiect”, a declarat Cristi Borcea, conform fanatik.ro.