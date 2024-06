Cristi Săpunaru a vorbit despre retragerea din fotbal: "Să nu-i asculţi pe toţi care vorbesc prea mult şi prost" - Antena Sport

Cristi Săpunaru a vorbit despre retragerea din fotbal Cristi Săpunaru, la conferinţa de presă / AS.ro Cristi Săpunaru a vorbit despre retragerea din fotbal. Căpitanul Rapidului a spus că, mai mult ca sigur, acesta va fi ultimul sezon ca jucător. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cristi Săpunaru va împlini 41 de ani anul viitor, în care şi-a propus să se retragă din activitatea ca jucător. Săpunaru îşi doreşte să petreacă mai mult timp cu familia. Cristi Săpunaru a vorbit despre retragerea din fotbal „Întotdeauna a fost concurenţă la Rapid, indiferent de poziţie. La o echipă mare, tot timpul trebuie să existe concurenţă, altfel jucătorii ar fi delăsători. Eu concurez pentru postul meu, dar cel mai bun să joace, să joace pentru Rapid. 99% e ultimul sezon, dar vedem ce va fi mai departe. 99%, ultimul meu an la Rapid ca jucător. Importante sunt pregătirea, recuperarea. Linişte acasă, aia da. În primul rând, cred că e cel mai important să ai linişte acasă, familia să fie aproape de tine. Important e să nu-i asculţi pe toţi care vorbesc prea mult şi prost. Pepe, la 41 de ani, poate să fie şi un exemplu de urmat, pentru că a jucat la echipe mari, se întreţine, e jucător bun. Poate să mai joaca încă 10 ani, dacă poate, pentru că este un jucător valoros„, a spus Cristi Săpunaru pentru orangesport.ro. Reclamă

Cristi Săpunaru este jucătorul care refuzat să vină la naţionala României, după ce a avut o discuţie cu Edi Iordănescu. Săpunaru şi Edi Iordănescu au rămas în relaţii foarte bune de pe vremea când aceştia au colaborat la Pandurii.

”(n.r. Regreţi că eşti spectator la EURO?) Nu am regret, am avut o discuţie cu Edi (n.r. Iordănescu) şi i-am spus că nu, că sunt jucători tineri şi s-a dovedit că sunt jucători capabili să califice echipa naţională a României si au făcut-o.

Am o vârstă, sunt jucători mai tineri decât mine care merită să fie la naţională. (n.r. despre Edi Iordănescu) Eu am lucrat cu el la echipa de club, Nu ştiu ce a făcut la naţională, dar am lucrat cu el la Pandurii şi, în ciuda faptului că eram neplătiţi de şase luni de zile, am reuşit sa terminam cu echipa pe locul trei. Ne-a câştigam pentru că eram maturi şi ştiam ce trebuie să facem ca să ajungem acolo sus”, a spus Cristi Săpunaru pentru sursa mai sus citată.

