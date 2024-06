"Am avut o discuţie cu Edi!" Jucătorul care a refuzat să vină la naţionala României: "Nu regret! I-am spus asta!" - Antena Sport

Cristi Săpunaru este jucătorul care refuzat să vină la naţionala României, după ce a avut o discuţie cu Edi Iordănescu. Săpunaru şi Edi Iordănescu au rămas în relaţii foarte bune de pe vremea când aceştia au colaborat la Pandurii.

Cristi Săpunaru a dezvăluit că a avut o discuţie cu actualul selecţioner al României şi i-a transmis că nu mai vrea să vină la naţională pentru a-i lăsa pe jucătorii tineri.

Jucătorul care a refuzat să vină la naţionala României

”(n.r. Regreţi că eşti spectator la EURO?) Nu am regret, am avut o discuţie cu Edi (n.r. Iordănescu) şi i-am spus că nu, că sunt jucători tineri şi s-a dovedit că sunt jucători capabili să califice echipa naţională a României si au făcut-o.

Am o vârstă, sunt jucători mai tineri decât mine care merită să fie la naţională. (n.r. despre Edi Iordănescu) Eu am lucrat cu el la echipa de club, Nu ştiu ce a făcut la naţională, dar am lucrat cu el la Pandurii şi, în ciuda faptului că eram neplătiţi de şase luni de zile, am reuşit sa terminam cu echipa pe locul trei. Ne-a câştigam pentru că eram maturi şi ştiam ce trebuie să facem ca să ajungem acolo sus”, a spus Cristi Săpunaru pentru orangesport.ro.

Mircea Lucescu: „Pentru mine nu a existat niciodată o Generaţie de Aur”

Mircea Lucescu i-a lăudat pe tricolori după victoria fantastică împotriva Ucrainei. Marele antrenor român a punctat că pentru el nu a existat vreodată o „Generaţie de Aur”. Lucescu i-a remarcat pe Radu Drăguşin şi pe Nicolae Stanciu după România – Ucraina 3-0.