Cristiano Bergodi, dezvăluiri de senzație despre relația cu Dan Șucu: „E un patron diferit” - Antena Sport

Totodată, italianul a menționat că are o relație foarte bună cu Dan Șucu și că cei doi comunică foarte des.

„Am vorbit întotdeauna cu Șucu când au fost momente dificile. La început, când am venit, am luat masa împreună. La fel și după aceste rezultate. El a încercat să ne ajute, m-a întrebat: ‘Cu ce pot să te ajut?’. Și am vorbit, am discutat cu staff-ul, cu cine se ocupă de transferuri și am urmărit jucători. Sperăm că vor veni transferuri.

Sigur că domnul Șucu e un patron un pic diferit față de mulți patroni pe care i-am avut. Nu vorbesc de toți, m-am înțeles bine cu mulți patroni. Șucu are răbdare, parcă e o minune că are răbdare. Cu antrenorii trebuie să ai răbdare, dacă ai răbdare vin și rezultatele”, a spus Cristiano Bergodi.

Partida dintre Farul Constanța și Rapid, ultima din acest an pentru cele două formații, va avea loc la Ovidiu, pe data de 20 decembrie. Duelul din etapa cu numrăul 21 a sezonului de Liga 1 va începe de la ora 20:30 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Gică Hagi, mesaj savuros pentru Cristiano Bergodi, înainte de Farul – Rapid

Gică Hagi a avut doar cuvinte de laudă la adresa celor de la Rapid, cât şi la adresa lui Cristiano Bergodi, înaintea duelului direct. Managerul celor de la Farul a declarat că tehnicianul italian al giuleştenilor cunoaşte foarte bine Liga 1, însă vrea ca acesta să nu se bucure după meciul direct din runda următoare.

De asemenea, Gică Hagi a mai dezvăluit că Farul nu mai este aceeaşi echipă din primăvară care a câştigat campionatul, mărturisind însă că se va bate pentru un loc în play-off, play-off în care o vede calificată, până în acest moment, doar pe FCSB. „Noi trebuie să fim noi, trebuie să ne gândim ce facem noi. Trebuie să te adaptezi adversarului. Rapid are un antrenor foarte bun, care are tot respectul meu. Îl considerăm român pentru că e de mult în România și cunoaște foarte bine campionatul României. S-a adaptat foarte bine, face parte din România. Îl felicit, dar mâine vreau să fiu eu fericit la conferință și el supărat (n.r. zâmbește)”, a spus Gică Hagi.