Gică Hagi, mesaj savuros pentru Cristiano Bergodi, înainte de Farul - Rapid: "Îl consider român, dar eu vreau să fiu fericit!" - Antena Sport

În afară de FCSB, care consider că e în play-off mai mult sau mai puțin, o să ne batem cu celelalte echipe pentru a fi acolo. Oricine poate să se înscrie la acele locuri. Totul e foarte aproape, trebuie să fim atenți și mâine, și în această pauză, ca să putem să reglăm lucrurile”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă.

Gică Hagi, atac dur la adresa arbitrilor după egalul cu UTA Arad

Gică Hagi a lansat un atac dur la adresa arbitrilor după egalul cu UTA Arad. „Regele” s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa nu a primit o lovitură de la 11 metri, dar și din cauza faptului că Larie a văzut un cartonaș galben și va lipsi la meciul din etapa următoare.

„În primul rând trebuie să marchezi pentru a câștiga, trebuie să schimbi vitezele. Dacă mergi doar cu 1 și 2 nu poți face nimic. Astăzi nu am fost proaspeți, am avut puține oportunități. Am avut și un penalty, clar, cred eu. Rivaldinho a spus că a fost atins de adversar, nu m-am uitat la fază, dar eu spun că este penalty.

Am avut ocazii puține, nu am fost noi. Am venit să câștigăm, a fost un meci foarte deschis, cu o echipă puternică pe zona centrală. Trebuia să plecăm pe margine, să atacăm spațiile, am vorbit și cu ei, dar nu s-a putut. Am făcut 2 zile pe drum, am făcut tot ce am putut. Sper să găsesc răspunsuri în zilele următoare”, și-a început Gică Hagi discursul, la digisport.ro.