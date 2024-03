"Cu ce pleci, cu trenul sau cu autobuzul?" Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Risto Radunovic! Condiţia ca să îi dea drumul - Antena Sport

Risto Radunovic, dezvăluire „bombă” după FCSB – Sepsi 2-1: „Vreau să câștig campionatul și să plec!”

Risto Radunovic a făcut o dezvăluire „bombă” după FCSB – Sepsi 2-1. Fundașul din echipa lui Elias Charalambous a vorbit sincer despre viitorul său la echipa roș-albastră.

Fundașul a contribuit la golul marcat de Alexandru Băluță, în victoria roș-albaștrilor de pe Arena Națională. Meciul dintre FCSB și Sepsi a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Risto Radunovic a dezvăluit faptul își dorește să plece în vară de la FCSB, după ce va câștiga titlul de campion cu echipa pregătită de Elias Charalambous.

„Începem playoff-ul cu dreptul. Mă bucur că am ajutat echipa. Mă bucur că am obținut victoria în această seară cu suporterii noștri. Au făcut sacrificii pentru noi, iar noi nu am dat totul (n.r. referitor la înfrângerea cu Rapid).

Am arătat caracter, nu am pierdut moralul, am profitat de faptul că Rapid a pierdut puncte. După pauza echipelor naționale ne așteaptă meciuri grele.

Coman a jucat foarte bine, e meritul lui! Toată echipa a jucat bine, mă bucur pentru asta.

Sincer să fiu, îmi doresc să câștig campionatul și să plec. Încă nu am vorbit cu nimeni, dar vreau să câștig campionatul și să plec!”, a spus Risto Radunovic, la digisport.ro.