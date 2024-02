"Cum a făcut Klopp!" Gică Hagi a vorbit despre retragere înaintea meciului cu FCSB. Discurs vehement: "Mai mult nu pot să fac!" - Antena Sport

Va veni şi stadionul uşor-uşor şi va veni un club interesant pentru cei care au bani. Eu cât am putut, am făcut. Mai mult decât atât nu se va întâmpla! Să nu credeţi că Farul, în condiţiile acestea, poate să meargă în Europa şi să rupă. Eu jucătorul cel mai bun trebuie imediat să-l dau. N-am cum să clădesc mai mult de atât. La mine e ca cu meşterul Manole, tot ce construiesc în 6 luni, la anul o iau de la capăt, de la zero. Nu am cum să progresez mai mult decât atât. Nu ştiu dacă am făcut minunea, cum se spune în România.

Eu mai mult de atât nu pot să fac, mai mult de 10% nu o să rămân pentru că eu aşa cred…„, a reacţionat Hagi.

Gică Popescu a dezvăluit cadoul perfect pentru Gică Hagi

Gică Popescu, preşedintele celor de la Farul Constanţa, a declarat că cel mai frumos cadou pentru Gică Hagi de ziua lui ar fi o victorie în faţa echipei pregătite de Elias Charalambous.

„Vom juca cu FCSB la București. Cel mai potrivit cadou pentru Gică Hagi ar fi victoria”, a declarat Gică Popescu, în cadrul unui eveniment la care au participat componenţii Generaţiei de Aur.

FCSB este pe primul loc după 23 de etape cu 50 de puncte, în timp ce Farul Constanţa se află pe locul 4, cu 36 de puncte.