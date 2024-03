Cum a reacţionat Gică Hagi în conferinţă după ce a auzit că Adi Mutu a spus că ar fi meritat victoria după Farul - CFR 1-1 - Antena Sport

Reclamă

Mi-am amintit de cum eram înainte, an făcut pressing sus. A venit iar momentul pe care l-a mai văzut de nu ştiu câte ori. Dar asta este. Nimic nu e uşor. Trebuie să ne refacem mental şi fizic şi să ne pregătim pentru meciul cu Botoşani”, a spus Hagi, în conferinţa de presă.

Farul lui Gică Hagi e pe 5 în Liga 1, după primele 29 de etape, dar nu a obţinut încă o calificare în play-off. Campioana are nevoie de o victorie la Botoşani, în ultima rundă, pentru a fi matematic între primele şase echipe, la finalul turului regular.

Gică Hagi, explicaţii după Farul – CFR Cluj 1-1

Gică Hagi a venit cu primele explicaţii după Farul – CFR Cluj, scor 1-1, meci din etapa a 29-a a Ligii 1. Constănţenii au condus-o pe echipa lui Adi Mutu, dar au fost egalaţi pe final.

În minutul 82 al partidei, Arlind Ajeti a reluat superb, din voleu, imparabil şi a egalat scorul în derby-ul de la Ovidiu. Imediat după eurogol, Gică Hagi a avut o criză de nervi. „Regele” a fost surprins certându-şi staff-ul. Şutul lui Ajeti a amintit de un gol superb marcat de Philippe Mexes în 2015, într-un meci AC Milan – Inter.

„Meritam victoria fără doar şi poate, am făcut un meci foarte bun. N-am recuperat pe mingea a doua, dar ăsta e fotbalul. Am făcut un meci bun, am alergat din primul minut, am pus presiune, am încercat să îi punem în criză de spaţiu şi timp. Aşa e fotbalul, trebuie să mergem înainte şi să câştigăm în ultima etapă.

Nu împart vina cu nimic, e intern. Nu sunt aici să dăm a cui e vina, toată echipa a încercat, a vrut. Adversarul e foarte bun. E greu, am dovedit-o, am jucat mai bine. Portarul lor a scos, noi am ratat, aşa e fotbalul, nu ai ce să faci. Cred eu că singurul aspect… în ultimele 10 minute mental, vrei să treacă cât mai repede, să se termine. I-am lăsat să ne domine, le-am spus de câteva zile că nu ai voie să laşi CFR să te domine. Ce să facem? Acum le-am zis, moralul sus, ne odihnim, fotbalul merge înainte. Eu am jucat un meci, după vom vedea. Venim după o săptămână cu trei meciuri… vom vedea. Trebuie să ne odihnim, să reflectăm şi după să pregătim meciul. Simt că echipa… n-aş vrea să dau cum a fost anul trecut. Simt că echipa nu are continuitate. Am arătat că ştim să jucăm fotbal. Să nu uitaţi un lucru şi dumneavoastră, şi cei care vin la stadion… s-au schimbat 11 jucători. Nu că vrea Farul, trebuie! Ca să îmi plătesc angajaţii, trebuie să fac lucrul ăsta. Poate intrăm în play-off şi vom vedea”, a spus Hagi, după meci, citat de digisport.ro.

