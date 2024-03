"Să nu uitaţi un lucru!" Gică Hagi, explicaţii după Farul - CFR Cluj 1-1: "Ca să îmi plătesc angajaţii, trebuie să fac asta!" - Antena Sport

Reclamă

„Meritam victoria fără doar şi poate, am făcut un meci foarte bun. N-am recuperat pe mingea a doua, dar ăsta e fotbalul. Am făcut un meci bun, am alergat din primul minut, am pus presiune, am încercat să îi punem în criză de spaţiu şi timp. Aşa e fotbalul, trebuie să mergem înainte şi să câştigăm în ultima etapă.

Nu împart vina cu nimic, e intern. Nu sunt aici să dăm a cui e vina, toată echipa a încercat, a vrut. Adversarul e foarte bun. E greu, am dovedit-o, am jucat mai bine. Portarul lor a scos, noi am ratat, aşa e fotbalul, nu ai ce să faci.

Cred eu că singurul aspect… în ultimele 10 minute mental, vrei să treacă cât mai repede, să se termine. I-am lăsat să ne domine, le-am spus de câteva zile că nu ai voie să laşi CFR să te domine. Ce să facem? Acum le-am zis, moralul sus, ne odihnim, fotbalul merge înainte.

Eu am jucat un meci, după vom vedea. Venim după o săptămână cu trei meciuri… vom vedea. Trebuie să ne odihnim, să reflectăm şi după să pregătim meciul.

Simt că echipa… n-aş vrea să dau cum a fost anul trecut. Simt că echipa nu are continuitate. Am arătat că ştim să jucăm fotbal. Să nu uitaţi un lucru şi dumneavoastră, şi cei care vin la stadion… s-au schimbat 11 jucători. Nu că vrea Farul, trebuie! Ca să îmi plătesc angajaţii, trebuie să fac lucrul ăsta. Poate intrăm în play-off şi vom vedea.

Adi e un antrenor, vine din numărul 10, e creativ, disciplinat… vine din Italia, ştie tactică şi disciplină. Înveţi multe în Italia, e un antrenor foarte bun„, a declarat Gică Hagi la digisport.ro. Farul a ratat şansa de a se califica matematic în play-off-ul Ligii 1, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat. Golul superb înscris de Ajeti a încurcat-o pe trupa lui Gică Hagi. Cum arată clasamentul actualizat din Liga 1 1. FCSB – 61 de puncte

2. Rapid – 51 de puncte

3. CFR Cluj – 50 de puncte

4. Universitatea Craiova – 45 de puncte

5. Farul – 42 de puncte

6. Hermannstadt – 40 de puncte

7. UTA – 40 de puncte

8. U Cluj – 38 de puncte

9. Sepsi – 37 de puncte

10. Petrolul – 35 de puncte

11. Oţelul – 33 de puncte

12. Poli Iaşi – 32 de puncte

13. FCU Craiova – 31 de puncte

14. FC Voluntari – 27 de puncte

15. Dinamo – 26 de puncte

16. FC Botoşani – 20 de puncte Ce meciuri mai sunt de disputat în această etapă a Ligii 1: U Cluj – FC Botoşani (duminică, 14:30)

FCSB – Petrolul (duminică, 20:30)

Sepsi – FC Voluntari (luni, 17:00)

Universitatea Craiova – Rapid (luni, 20:00) Farul Constanţa a remizat cu CFR Cluj, scor 1-1 La Ovidiu, în minutul 12, Bîrligea a trimis cu capul, pe poartă, dar direct în braţele lui Buzbuchi. În minutul 23 Rivaldinho şi Louis Munteanu, aflaţi în faţa porţii, nu au reuşit să şuteze şi Răzvan Sava a rezolvat faza. Gazdele au deschis scorul în minutul 65, când Ronaldo Deaconu a înscris după o deviere a lui Louis Munteanu. Clujenii au egalat în minutul 83, cu un şut superb al lui Ajeti. S-a terminat 1-1 şi CFR rămâne pe locul al treilea în clasament, cu 50 de puncte. Farul este pe loc de play-off, al 5-lea, având 42 de puncte, dar aşteaptă ultima etapă pentru a fi sigură de prezenţa între primele şase echipe ale Superligii.

FARUL: Buzbuchi – Dussaut, K. Boli, M. Popescu (Diogo Queiros 70), Kiki – R. Deaconu (D. Sîrbu 70), Nedelcu, Vînă – N. Grigoryan (Grameni 58), L. Munteanu (Budescu 70), Rivaldinho (I. Cojocaru 58). ANTRENOR: Gheorghe Hagi

CFR CLUJ: R. Sava – Cr. Manea (Mogoş 76), Boben, Ajeti, Abeid – Muhar, K. Keita, Tachtsidis (Avounou 69) – Fică (R. Filip 77), Bîrligea (P. Michael 69), Otele. ANTRENOR: Adrian Mutu

Cartonaşe galbene: M. Popescu 21 / Otele 90+1

Arbitri: George Găman – George Neacşu, Ciprian Danşa – Andrei Moroiţă

Arbitri VAR: Ionuţ Coza – Valentin Avram

Observator: Cristian Nica

