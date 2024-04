“Dacă aș fi în locul lui, mi-aș pune treningul de antrenor!” Marius Șumudică, mesaj savuros despre Gigi Becali - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, „Șumi” l-a sfătuit pe Gigi Becali să-și ia treningul de antrenor și să-și pună singur medalia de campion la gât, după schimbările pe care le-a făcut la FCSB.

„În momentul de faţă, eu cred că în proporţie de 99% este campioană. În primul rând, diferenţa de puncte. Eu am jucat de 2 ori în play-off, odată am fost campion şi o dată am fost la 4 puncte de FCSB nu am reuşit. Startul este foarte important.

În play-off sunt importante punctele, nu contează jocul. Trebuie să îţi vezi interesul şi să rişti şi să aduni puncte. Cele două, în momentul de faţă, au luat un avans considerabil în lupta pentru cupele europene, iar FCSB eu cred că este campioană.

FCSB poate să facă egal… e un campionat restrâns, se joacă doar 10 meciuri în play-off. Lor le e bun şi egalul cu urmăritoarele. Celelalte echipe joacă între ele şi în plan secundar e calificarea în cupele europene, toată lumea va fi disperată să facă puncte. Pe cei de la FCSB îi avantajează acest lucru.

Dacă toată lumea a spus că este Becali antrenorul, el a recunoscut că a făcut schimbarea lui Radaslavescu… Eu dacă aş fi Gigi Becali mi-aş lua treningul pe mine, mi-aş scrie A1 pe el şi m-aş duce să îmi pună medalia la gât!”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

