Dan Petrescu a făcut iureş după CFR Cluj - Buzău 6-0: "Uitasem să antrenez, ăia erau proşti" - Antena Sport

Dan Petrescu este antrenorul de la CFR Cluj / Hepta Dan Petrescu a făcut iureş după Buzău – CFR Cluj 0-6. Antrenorul celor de la CFR Cluj a avut un mesaj ferm pentru contestatarii săi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dan Petrescu a vorbit şi despre Louis Munteanu, care a ajuns la 19 goluri marcate pentru CFR Cluj în acest sezon. Petrescu a avut un mesaj şi pentru Mircea Lucescu şi a spus că Munteanu ar trebui să fie convocat la naţionala României. Dan Petrescu s-a dezlănţuit după meciul cu Buzău „Hai să fim serioşi. Unde eram acum 2-3 luni şi ce probleme erau pe aici. Uitasem să antrenez, ăia erau proşti… nu mai contează că acum am fost aplaudat. Acum două luni uitasem să antrenez. Hai să fim realişti! Mă bucur şi eu două ore că sunt pe primul loc. Să nu uităm şi Munteanu ce a fost şi cât de criticat am fost că la mine nu joacă şi nu face. E golgheter cu 20 de goluri şi văd că meci de meci dă goluri. E numai meritul lui, dar poate 1% îl ajută şi antrenorul să facă ce trebuie. Important e ca jucătorii să rămână modeşti şi să muncească. Asta face Munteanu acum şi îl văd favorit la convocarea la naţională şi favorit să fie titular la primul meci. Acum trebuie să demonstreze şi în primul meci din play-off. Am jucat foarte bine, iar celor de la Buzău foarte greu. Mă bucur că n-am avut dreptate şi n-a fost un meci mai greu decât în play-off. Jucătorii au demonstrat seriozitate, caracter şi au marcat 6 goluri. Puteau să mai marcheze şi e foarte important că n-am primit. Reclamă

Reclamă

Am început excelent, era 3-0 în minutul 20. Repriza a doua am controlat-o foarte bine. A fost o săptămână bună. Am avut timp să ne antrenăm 8 zile împreună. Refacere, condiţii excelente, n-am avut nici accidentări. Acum trebuie să rămânem modeşti şi să vedem ce ne aşteaptă în play-off. Trebuie să aşteptăm să vedem unde e primul meci, dar clar va fi acasă„, a spus Dan Petrescu la CFR Cluj.

Lui Eugen Neagoe i s-a făcut rău şi nu a putut merge la conferinţa de presă

Eugen Neagoe s-a simţit rău după meciul CFR Cluj – Gloria Buzău 6-0. La conferinţa de presă a mers, în locul antrenorului principal de la Gloria Buzău, antrenorul cu portarii, Bogdan Pârvu.

„Da, domnul profesor nu se simte foarte bine, de aceea sunt eu aici. Sper să nu fie ceva grav, pentru că domnul profesor a mai avut niște probleme în ultima perioadă. Adevărul e că e greu de digerat ce s-a întâmplat astăzi, n-am pățit așa ceva în toată cariera și am ceva ani de Liga 1.

Reclamă