Dan Petrescu, avertisment pentru jucătorii lui înaintea partidei cu Dinamo: "La Barcelona - Real aşa a fost" - Antena Sport

Din păcate pentru noi, după meciul ăsta dacă nu câștigăm, va fi foarte greu să avem pretenții la ceva. Doar locul 3-4 pentru Europa, dacă nu iese bine. Dacă iese bine, înseamnă că suntem unde trebuie.

Banca e importantă și mereu pun presiune pe jucătorii de pe bancă. E visul meu ca un jucător de pe bancă să câștige un meci. Asta înseamnă că e motivat.

Ieri, la Barcelona – Real, cam așa a fost. Echipa cu jucătorii mai motivați de pe bancă a câștigat. Și la meciul lui U Cluj, la fel. Acolo se joacă acest campionat și poate de aceea e FCSB pe primul loc, are o bancă foarte importantă. Asta e realitatea, dar cu acești jucători am ajuns unde am ajuns și sper ca mâine să facem un meci normal, dar să câștigăm.”, a declarat Dan Petrescu, înainte de Dinamo – CFR Cluj.