Dan Şucu a primit răspunsul în privinţa unui nou jucător din Liga 1 pentru care a făcut o ofertă! - Antena Sport

Mino Sota (29 de ani) este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 700.000 de euro. Un cuvânt important de spus în respingerea ofertei l-ar fi avut antrenorul echipei, Marius Măldărăşanu.

Înainte de plecarea în cantonament, Marius Măldărăşanu a subliniat că nu vrea să îl piardă pe Mino Sota. „Mi-ar fi greu… Adică… În momentul în care ar pleca și Mino Sota… Nu știu ce ne dorim ca adevărat. Înțeleg că suntem o echipă mică, trebuie să trăim, mai vindem un jucător sau doi, dar nici așa! Nu știm ce găsim să punem la loc”, a declarat Măldărăşanu.

„Aduci un jucător valoros, trebuie să-l integrezi. E dificil! I-am pierdut pe Letica, pe Opruț, pe Baba Alhassam. Ar fi dificil să-l pierd și pe Sota. Acum să vedem, poate revine Opruț. Ar fi bine. El va veni cu noi în cantonament, dar nu-i nimic oficial. El vrea să joace și sigur ne va ajuta”, mai spunea Măldărăşanu.

Mino Sota nu îl dă deloc pe spate pe Mihai Stoica

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB, Mihai Stoica, a comentat posibila trecere a lui Mino Sota la Rapid, înainte ca sibienii să respingă oferta giuleştenilor. Mihai Stoica e de părere că, până la această vârstă, japonezul ar fi trebuit să evolueze la o echipă mai titrată. „MM” a subliniat că, până să semneze cu Hermannstadt, Mino Sota a jucat la Metaloglobus, în Liga a 2-a.

„Mi se pare că sunt jucători care pot evolua de nota 7, dar mai mult, nu. La echipele care-şi propun mai mult parcă ai nevoie de altceva. Mă gândesc la Lixandru, Şut e închizător cu cinci goluri pe campionat. Lixandru parcă are ceva în plus faţă de Mino Sota, inclusiv Baba Alhassan are altceva, din moment ce l-am luat.

Până acum doi ani, Mino Sota a jucat la Metaloglobus, adică totuşi… Poate ar fi trebuit să suscite interes până la 30 de ani”, a spus Mihai Stoica pentru orangesport.ro. Dragoş Grigore, foarte aproape să plece de la Rapid şi să se transfere la FC Botoşani Dragoş Grigore este aproape de a semna cu noua sa echipă. Fundaşul central în vârstă de 37 de ani nu mai are de gând să rămână la Rapid şi este pe punctul de a ajunge la ultima clasată din Liga 1. Valeriu Iftime a venit la Bucureşti ca să finalizaze negocierile. Veteranul cu 39 de selecţii la naţionala României nu mai intră în calculele lui Cristiano Bergodi. Şi-a dorit să plece şi este aproape să bată palma cu FC Botoşani. Va „rupe” contractul pe care îl are cu Rapid, pentru a nu mai fi rezervă. Iftime a recunoscut că îl vrea pe Dragoş Grigore şi speră să mai rezolve astfel din problemele defensive cu care s-a confruntat FC Botoşani în acest sezon. Moldovenii au cea mai slabă defensivă. Au primit 39 de goluri în 21 de etape. „Deocamdată, nu știu care este nivelul discuțiilor cu Dragoș. Eu mâine (n.r. vineri) o să fiu la București. Confirm că există discuții, dar nu știu exact unde s-a ajuns. În mod normal, mâine ar trebui să știm mai multe”, a declarat Valeriu Iftime, joi seară, pentru playsport.ro. Reclamă