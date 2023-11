Dan Şucu, la un pas de o lovitură uriaşă pe piaţa transferurilor: "Am oferit 1.300.000 de euro pe pentru el" - Antena Sport

Au mai trecut niște ani de când am plecat. Am căpătat și eu experiență, iar ‘Șumi’ mi-a dat cea mai mare încredere. Mă bucur că am luat decizia asta. Rezultatele vorbesc de la sine, am urcat 10 locuri în clasament de când a venit el și sunt pe drumul cel bun.

(n.r – despre interesul cluburilor mari din Turcia) Nu mă gândesc acum la asta. Mă simt bine la Gaziantep. Totul merge bine și vreau doar să continui să îmi fac treaba cât mai bine”, a declarat Denis Drăguş, la revenirea în ţară.