Daniel Niculae a dat verdictul despre preţul lui Ianis Stoica: "E suma corectă asta! O să ajungă să coste mai mult în viitor!" - Antena Sport

Daniel Niculae, preşedintele celor de la Hermannstadt, a spus că preţul cerut pentru Ianis Stoica este unul corect. Sibienii au anunţat că cer pentru atacantul de 22 suma de 1.500.000 de euro. Ianis Stoica este cel mai căutat atacant din Liga 1 al momentului. Dinamo Bucureşti, Dinamo Kiev şi Qarabaq au pus ochii pe perla de 22 de ani a sibienilor. Daniel Niculae spune că Ianis Stoica valorează 1.500.000 de euro „Sunt câteva echipe care s-au interesat de el, unele doar tatonează această pistă. Altele au mers mai departe, dar momentan nicio echipă din România nu a făcut vreo ofertă pentru Ianis Stoica. El se simte foarte bine, nu ştiu dacă o să îi convină această situaţie, sigur că îl flatează. E un jucător cuminte, care se antrenează exemplar. Acum a devenit un jucător matur şi mă bucur mult pentru el că munca este răsplătită. Ianis este un băiat ancorat foarte bine în realitate. El este un tip foarte corect cu fotbalul. Dacă va marca, cu siguranţă va avea foarte multe oferte. Ianis o să ajungă să coste poate de X ori mai mult decât această sumă. Este o sumă corectă nu neapărat că e tânăr. E o sumă corectă că e de mare valoare şi de mare perspectivă", a spus Daniel Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport. Ianis Stoica a răspuns fără să stea pe gânduri despre viitorul său Ianis Stoica este cel mai dorit atacant din Liga 1. Dinamo îl vrea pentru a forţa un titlu istoric după 18 ani. Preţul atacantului de la Hermannstadt este unul mare: 1.500.000 de euro.

„(Dinamo Bucuresti sau Dinamo Kiev, care sună mai bine?) Momentan, Hermannstatd„, a spus Ianis Stoica în exclusivitate pentru AntenaSport.

Ianis Stoica are obiective mari în carieră. „Mai am mult până să fiu un fotbalist mare. Deocamdată, nu am realizat nimic notabil. Mai am până să mă numesc fotbalist. Nu am câştigat nu ştiu câte campionate, nu am jucat în Liga Campionilor, eu consider că acolo joacă fotbaliştii mari. Trebuia să profit mai mult de şansele care mi s-au dat. Deşi eram talentat, poate am tratat un pic superficial anumite situaţii„, a mai spus Ianis Stoica.

1.600.000 de euro este cota de piaţă a lui Ianis Stoica

4 goluri şi două pase decisive a dat Ianis Stoica în acest sezon al Ligii 1