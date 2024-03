Daniel Niculae, reacţie vehementă la adresa Jandarmeriei, după ce s-a cerut închiderea stadionului: "Unde îi trimitem?" - Antena Sport

Liderul galeriei Rapidului s-a revoltat şi a transmis un mesaj dur. Acesta a declarat că fanii au făcut spectacol, la meciul care a umplut Arena Naţională. Acesta a menţionat că torţele nu sunt o noutate nici pentru stadioanele mari din Europa, mărturisind că se vor lua măsuri dacă se va ajunge la o suspendare.

„Nu e normal. Ne gândim și la o formă de protest dacă se va întâmpla asta. Noi am făcut spectacol. Am doborât recordul de spectatori și acum vor să distrugă tot ceea ce noi am construit în acești ani.

A văzut o țară întreagă și toată Europa ce spectacol pot face suporterii Rapidului. Și ei ne suspendă pentru asta? Dacă vor doar aplauze să se ducă la teatrul de păpuși! Repet, nu a fost niciun incident.

Torțe se dau pe toate stadioanele din lume. Îi suspendă și pe cei de la PSG care au dat zeci de torțe în Liga Campionilor? Sau Bayern Munchen și alte echipe? Ultrașii lui Napoli n-o să aibă torțe pe Camp Nou? Chiar nu înțeleg. Cei de la FCSB au aruncat cu materiale pirotehnice în teren.

Nu putem să fim noi pedepsiți. Galeria Rapidului a readus suporterii pe toate stadioanele din România. Dacă vom fi suspendați vom avea și noi o ședință și vedem cum o să reacționăm, nu putem să fim batjocoriți că facem spectacol”, a declarat Liviu Ungurean, pentru fanatik.ro.