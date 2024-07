Darius Olaru, discurs dur după Slobozia - FCSB 2-2: "Nu avem scuză!" Atac la arbitraj: "Mi s-a părut fault la primul gol!" - Antena Sport

Darius Olaru nu s-a abţinut şi a avut un discurs dur după Unirea Slobozia – FCSB 2-2. FCSB a rămas fără victorie după primele două etape în Liga 1. Unirea Slobozia a egalat în minutul 88, prin golul magnific marcat de Dorobanţu. Pentru echipa lui Mihalcea a mai marcat Filip Ilie. Golurile campioanei au fost marcate Lixandru şi Olaru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru FCSB aceasta este a doua remiză a sezonului, după egalul din prima etapă cu Universitatea Cluj. Darius Olaru a avut un discurs dur după ce FCSB a rămas fără victorie în Liga 1.

Darius Olaru, discurs dur după Slobozia – FCSB 2-2

„Nu ştiu, sincer. A avut o execuţie frumoasă la al doilea gol. Nu avem scuză, din păcate nu am reuşit să câştigăm. Ne doream să ştergem ce am făcut rău în prima etapă. Ne îngrijorează pentru că anul trecut am ştiut să gestionăm altfel începutul de sezon, nu am mai pierdut puncte. Nu avem ce să facem, ne aşteaptă un meci foarte dificil pe care trebuie să îl jucăm altfel. Asta e cel mai important.

Am făcut o primă repriză bună, am reuşit să marcăm, dar am primit gol rapid. Mi s-a părut cam fault la primul gol. 95 la sută dintre arbitri din prima ligă dădeau fault. Nu sunt sută la sută din punct de vedere fizic, nu am vrut pauză pentru că am vrut să îmi ajut echipa. Am avut o discuţie cu câţiva colegi. Avem colegi noi, nu le cunoaştem mişcările bine. Cred că ne-a plecat un jucător important pentru noi, deocamdată simţim şi asta în joc. Eu să îl forţez? Din punctul meu de vedere, a fost fault clar. Singura problemă a fost dacă a fost în careu faultul. El m-a împins din spate şi el eu am scăzut. Noi am jucat câteva meciuri oficiale faţă de ei, este altceva Europa. Ne vor aştepta meciuri dificile, dar trebuie să ne ridicăm nivelul pentru că Europa este altceva”, a spus la digisport.ro.

Unirea Slobozia – FCSB 2-2. Campioana a fost încurcată de nou promovata lui Adrian Mihalcea! Dorobanțu, eroul ialomițenilor

La Clinceni, Alexandru Musi l-a încercat pe Denis Rusu cu un şut din careu, în minutul 16, pentru ca gazdele să treacă pe lângă gol două minute mai târziu, când Ariel Lopez a reluat cu capul, la un corner. Bucureştenii au deschis scorul după un corner, în minutul 34. Marius Ştefănescu a executat cornerul, iar Lixandru a înscris. În minutul 36 gazdele au restabilit egalitate, tot după un gol din corner, marcat de Filip Ilie.