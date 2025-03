Decizia anunţată de şefii Rapidului, imediat după derby-ul cu FCSB. Obiectiv clar pentru Marius Şumudică: "Asta trebuie să facem!" - Antena Sport

„FCSB nu este întâmplător pe primul loc. Este un club experimentat, obișnuit cu meciurile din cupele europene. Au avut o anumită șmecherie fotbalistică, au fragmentat jocul. Uneori, astfel de tactici sunt importante și trebuie să știi să le folosești.

Mi s-a părut un arbitraj ok, nu cred că au fost probleme. N-aș vrea să comentez prea mult, consider că a fost unul foarte bun. Am spus și repet: din punctul meu de vedere, nu cred că putem emite pretenții la titlu.

Venim de unde venim, a fost un sezon complicat pentru noi, cu foarte multe transferuri. Echipa s-a stabilizat pe parcurs și este bine că am intrat în play-off. Acesta era obiectivul nostru. Urmează un alt campionat, vom vedea ce se va întâmpla. Poate reușim să câștigăm Cupa României, ne dorim acest lucru”, a spus Viorel Moldovan la primasport.ro.