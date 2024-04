Decizia luată de Gigi Becali, după gafa colosală a lui Ştefan Târnovanu din Sepsi - FCSB 2-2: "Înseamnă că nu vede bine!" - Antena Sport

„Mi-am bătut joc!” Ştefan Târnovanu şi-a asumat toată răspunderea după Sepsi – FCSB 2-2

Ştefan Târnovanu şi-a asumat toată răspunderea după meciul Sepsi – FCSB, scor 2-2, din etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 1. Portarul liderului Ligii 1 a gafat la cel de-al doilea gol înscris de echipa din Sfântu Gheorghe. A ieşit greşit dintre buturi şi le-a permis gazdelor să egaleze.

„Amânăm titlul din cauza mea. Vreau să încep prin a spune că îmi cer scuze faţă de colegi. Mi-am bătut joc de două puncte. Îmi cer scuze faţă de ei, faţă de suporteri. Mai avem un pas de făcut.

Am văzut că Ştefănescu se pregăteşte să pună mingea în spatele nostru, am strigat, dar am ieşit rău şi am greşit. Băieţii nu au nicio vină, sunt 2 puncte pe care eu le-am pierdut.

În primul rând, suntem la cel mai important club din ţara asta. Dacă tu ca fotbalist nu ai puterea să treci peste ce spune cineva, indiferent că e nea Gigi… rămâne să demonstrez pe teren.

Un fake news (n.r. plecarea lui de la FCSB), nu am spus sub nicio formă că vreau să plec de aici. Am spus că îmi doresc să fac bagajul pentru EURO, e doar dacă merit. Din acele cuvinte a ieşit un scandal fără sens.

Se simte presiunea, doar că această presiune a fost de la începutul campionatului. Suntem foarte aproape, încercăm să se termine cât mai rapid„, a declarat Târnovanu la digisport.ro.