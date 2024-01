Decizia radicală luată de FCSB în legătură cu Andrea Compagno - Antena Sport

Reclamă

„Sunt mult prea multe condiţii de îndeplinit şi am înţeles că oricum nu vor să-l lase în România. Am discutat cu ei, dar nu pare nici pentru noi o opţiune, nu am apucat să discutăm detalii”, a spus Andrei Nicolescu, pentru Antena Sport.

Recent, Gigi Becali a declarat că a primit trei oferte pentru Andrea Compagno, una dintre echipele interesate de vârful italian fiind Konyaspor. Patronul de la FCSB a dezvăluit că îl lasă pe italian să îşi aleagă următoarea destinaţie.

Adevăratul motiv pentru care Gigi Becali îl vinde „la reducere” pe Andrea Compagno

Adevăratul motiv pentru care Gigi Becali îl vinde „la reducere” pe Andrea Compagno a fost dezvăluit de Mihai Stoica. Italianul nu a făcut deplasarea cu echipa la Craiova, acolo unde FCSB a câştigat cu 3-0 derby-ul cu Universitatea.

Decizia lui Gigi Becali a surprins pe toată lumea, iar Mihai Stoica a dezvăluit adevăratul motiv pentru care patronul de la FCSB vrea să „scape” cu orice preţ de italian.

Andrea Compagno a semnat un contract cu FCSB până în vara anului 2024 şi are un salariu lunar de 15.000 de euro. Cei de la FCSB aveau opţiunea de a-i prelungi contractul în vară pentru încă doi ani, iar salariul italianului ar fi crescut în primul an până la 20.000 de euro lunar, iar în al doilea la 25.000 de euro. În acest context, Becali a decis să nu îl mai păstreze pe Compagno la FCSB pentru a „scăpa” de un salariu mare.

„La Gigi nu e doar suma pe care o încasează dacă pleacă acum Compagno. Mai e şi suma pe care o încasează Compagno de acum încolo. Mai e şi problema dacă va râmâne în continuare sau nu. Îşi face un calcul şi dacă iese la un milion (n.r. – un milion de euro). La un milion, zice să îl dea acum. Clar se vrea altceva, se vrea o altă dinamică în atac„, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

