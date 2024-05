Dennis Politic, "dublă" pentru Dinamo în turul barajului cu Csikszereda! Meci de senzaţie făcut de atacantul "câinilor" - Antena Sport

Dennis Politic şi Abdallah au ratat şi alte ocazii importante ale „câinilor”. La pauză a fost 0-0, deşi dinamoviştii au ratat mai multe ocazii mari în prima repriză.

Cristi Borcea prevestea, înainte de meci, că Dinamo va câştiga cu 3-0. A fost un pronostic foarte optimist dat de „Leonidas”.

„Pronostic? 3-0! Nu mai contează cine va marca. Probleme la acest baraj? Nuuu!”, a spus Cristi Borcea pentru gsp.ro.

Peste 30.000 de suporteri ai „câinilor” au venit pe Arena Naţională pentru a-şi încuraja echipa în turul barajului pentru rămânerea / promovarea în Liga 1.

Returul va avea loc la Miercurea Ciuc, luni, 27 mai, de la ora 20:00. Suporterii „câinilor” şi-au anunţat prezenţa în număr mare şi la retur. Ei susţin că vor fi 10.000 şi la Miercurea Ciuc.

Ionel Dănciulescu, mesaj extrem de vehement înainte de Dinamo – Csikszereda: „Eşec total, aș vrea să le văd demisiile” Ionel Dănciulescu a avut un mesaj extrem de vehement înainte de Dinamo – Csikszereda. Fostul mare atacant al „câinilor” este total nemulţumit de situaţia în care a ajuns Dinamo. Dănciulescu a spus că, dacă ar fi finanţator la Dinamo, le-ar cere demisiile lui Andrei Nicolescu şi Zeljko Kopic. „Din punctul meu de vedere, ar trebui să se schimbe ceva la Dinamo. Chiar dacă se salvează, tot ceea ce s-a întâmplat acolo este un eșec total! Cei responsabili, adică domnul Nicolescu, chiar domnul Kopic… eu, dacă aș fi omul care dă banii la Dinamo, aș vrea să le văd demisiile pe masă! Este un eșec total, la câți bani s-au investit, în special în partea a doua a campionatului. Și dacă te salvezi, tot eșec e! Poate sunt eu mai pretențios, dar eu așa văd lucrurile!”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru digisport.ro. Avertismentul lui Zeljko Kopic înainte de barajul cu Csikszereda Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a avertizat că meciul nu este câştigat înainte, chiar dacă Csikszereda este o echipă de Liga 2. „Suntem favoriți, dar totul se decide pe teren. Am văzut câteva meciuri din Liga 2, Csikszereda e o echipă serioasă. Trebuie să dăm maxim în ambele manșe. Am auzit că s-au dat peste 20.000 de bilete, știu că vom avea mulți fani. E important că vom fi împreună la meci. Reclamă

În alte campionate nu am mai avut baraje, e prima dată când joc la baraj. Nu îmi place să arăt că am emoții. E presiune din primul moment în care am venit. Fiecare meci a fost important, mai ales ultimele. Următoarele două vor fi cu presiune, dar trebuie să știm să ne stăpânim pentru a juca bine. Încerc să dau totul și în aceste două meciuri.

Nu știu nimic despre viitor, nu vreau să vorbesc, vom vorbi la finalul sezonului, acum mă concentrez pe aceste două meciuri.

Nu pot să spun dacă avem prime, trebuie să vorbiți cu conducătorii. Totul ține de ei. Avem bonusuri, dar nu vreau să intru în detalii.

Situația cu Edgar Ie a fost incredibilă, aveți controale ale pașaportului în București. Eu nu am vrut să vorbesc, Edgar Ie e aici, cu noi. Nu cred că e bine pentru imaginea lui Dinamo. Când zici ceva mai târziu, nu mai contează, primul articol e important și rămâne”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.

