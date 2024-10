Dezvăluiri despre situaţia în care se află de fapt CFR Cluj: "Să nu se ajungă la faliment" - Antena Sport

Dan Petrescu şi Cristian Panin, pe gazonul lui CFR Cluj, înainte de meciul cu Sepsi, încheiat la egalitate, 3-3 - Profimedia Images Gabi Balint a vorbit despre criza financiară în care s-ar afla CFR Cluj, după egalul ardelenilor, 2-2, cu FC Argeş, din Cupa României. Asta după ce Dan Petrescu a atras şi el atenţia în legătură cu importanţa jucătorilor plecaţi din Gruia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fostul mare atacant al României i-a luat şi apărarea lui Dan Petrescu, după evoluţiile oscilante ale echipei din acest sezon, în care a primit deja 18 goluri după primele 13 etape. Balint cere răbdare pentru o reconstrucţie. CFR are mari probleme financiare „Dan Petrescu pune mult suflet la CFR Cluj. Dar trebuie remarcat că primește mai multe goluri decât primea înainte. Are și el dreptate când spune că i-au plecat mulți jucători buni, dar există și o problemă financiară acolo, care trebuie acoperită, ca să nu se ajungă la faliment. Pe de altă parte și cei din conducere trebuie să știe că atunci când nu mai investești, e nevoie de răbdare pentru a forma o nouă echipă”, a spus Balint, citat de digisport.ro. Pe de altă parte, Balint susţine că CFR ar trebui să se gândescă serios la importanţa Cupei României, ţinând cont că în Liga 1 e pe locul 5. Cupa reprezintă o ieşire mai uşoară în Europa. Reclamă

„Trebuie să ai pretenții când dai peste o echipă de Liga 2. Trebuia să câștige acest meci și să se gândească la faptul că devine mai important, poate, să câștigi Cupa României decât campionatul, pentru că așa ajungi mai repede în cupele europene”, a adăugat Balint.

Dan Petrescu, supărat după FC Argeş – CFR Cluj 2-2

Dan Petrescu s-a dezlănţuit după remiza din Cupă cu FC Argeş şi a acuzat şi greşeli individuale. Antrenorul ardelenilor chiar l-a certat pe Boben la finalul meciului pentru că a provocat penalty-ul din care FC Argeş a egalat.

„Da, sunt puţin supărat. Nu am început bine meciul, am luat un gol, am revenit şi am avut şi o bară. Ca de obicei, 2 şuturi şi două goluri. Nici norocul nu e cu noi. În afară de penalty şi golul care l-au marcat, nu ţin minte nicio ocazie. e o perioadă mai grea, parcă mingea nu vrea să intre. Încă suntem în cărţi şi în Cupă şi în campionat. Normal că mă îngrijorează. Golul 2 e o greşeală mare, foarte mare, Boben nu avea voie să facă acel fault.

E alt lot, cei mai buni 4-5 jucători au plecat. Nu e uşor să îi înlocuieşti. Sunt mulţi jucători noi şi au plecat cei mai buni. În campionat FCSB este în urma noastră, ne-au luat şi atacantul şi au cheltuit bani. Noi nu înţelegem realitatea, asta mă enervează. Realitatea că au plecat jucători. Acum că marcăm goluri multe, nu zice nimeni mic. Greşeala individuală nu am cum să o antrenez. La Louis Munteanu e foarte clar, băiatul era accidentat. Şchiopăta şi abia a făcut primul antrenament. Toată lumea era supărată, dar a trecut”, a zis Petrescu pentru sursa citată.

