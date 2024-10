Dan Petrescu s-a dezlănţuit după remiza din Cupă: "Nu înţelegem realitatea, asta mă enervează!" Lovitura primită de la FCSB - Antena Sport

Dan Petrescu s-a dezlănţuit după remiza din Cupă cu FC Argeş şi a acuzat şi greşeli individuale. Antrenorul ardelenilor chiar l-a certat pe Boben la finalul meciului pentru că a provocat penalty-ul din care FC Argeş a egalat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj este în criză totală. A câştigat un singur meci din ultimele 7 jucate în toate competiţiile. Petrescu a avut un discurs vehement după FC Argeş – CFR Cluj 2-2. Antrenorul ardelenilor a acuzat plecările de la echipă şi că jucătorii veniţi încă nu s-au acomodat. Petrescu regretă şi acum plecarea lui Daniel Bîrligea la FCSB.

Dan Petrescu s-a dezlănţuit după remiza din Cupă

„Da, sunt puţin supărat. Nu am început bine meciul, am luat un gol, am revenit şi am avut şi o bară. Ca de obicei, 2 şuturi şi două goluri. Nici norocul nu e cu noi. În afară de penalty şi golul care l-au marcat, nu ţin minte nicio ocazie. e o perioadă mai grea, parcă mingea nu vrea să intre. Încă suntem în cărţi şi în Cupă şi în campionat. Normal că mă îngrijorează. Golul 2 e o greşeală mare, foarte mare, Boben nu avea voie să facă acel fault.

E alt lot, cei mai buni 4-5 jucători au plecat. Nu e uşor să îi înlocuieşti. Sunt mulţi jucători noi şi au plecat cei mai buni. În campionat FCSB este în urma noastră, ne-au luat şi atacantul şi au cheltuit bani. Noi nu înţelegem realitatea, asta mă enervează. Realitatea că au plecat jucători. Acum că marcăm goluri multe, nu zice nimeni mic. Greşeala individuală nu am cum să o antrenez. La Louis Munteanu e foarte clar, băiatul era accidentat. Şchiopăta şi abia a făcut primul antrenament. Toată lumea era supărată, dar a trecut„, a spus Dan Petrescu la digisport.ro.

Dan Petrescu a făcut iureş după fluierul final de la meciul FC Argeş – CFR Cluj 2-2

Dan Petrescu a făcut iureş după fluierul final de la meciul FC Argeş – CFR Cluj 2-2! Antrenorul ardelenilor l-a certat pe Boben pentru că a provocat penalty-ul din care argeşenii au egalat. În minutul 75 al partidei, la scorul de 2-1 pentru CFR Cluj, Boben l-a faultat în careu pe Dulcea, iar arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri.