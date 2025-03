"Din două șuturi am luat 3 goluri!" Andrei Nicolescu a reacționat după CFR - Dinamo 3-1! Laude pentru adversari: "O echipă foarte bună" - Antena Sport

În opinia lui Zeljko Kopic, CFR Cluj a fost „echipa mai bună” la duelul cu Dinamo. Antrenorul „câinilor” a vorbit și despre lupta din play-off și a dat asigurări că Dinamo va da totul la fiecare meci, pentru a-și face suporterii fericiți.

„CFR a fost echipa mai bună astăzi. Am încercat să preluăm controlul jocului, dar nu am reușit. În repriza a 2-a am început mult mai bine, am marcat golul, a fost o parte a jocului pe care am dominat-o.

Am încercat să înscriem al 2-lea gol, dar am făcut greșeli. Sentinemtnul meu era că avem meciul sub control și că putem întoarce rezultatul.

Am mai avut și alte șuturi, nimeni nu se aștepta că o să fie ușor. Am avut parte de o susținere superbă din partea fanilor. Am avut câteva momente bune, dar nu a fost de ajuns.

Știm că va fi un play-off dificil, vom lua fiecare meci în parte și trebuie să luptăm. În această seară, penalty-ul a decis meciul.

Vrem să luptăm în fiecare meci din play-off, pentru suporteri, pentru acest tricou”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro.