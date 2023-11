Dinamo - FCSB, meci cu risc maxim! Avertismentul Jandarmeriei înainte de derby-ul de duminică - Antena Sport

Reclamă

Spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 18:00, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator, alături de un document de identitate în format fizic sau electronic. Accesul suporterilor echipei FC Dinamo 1948 Bucureşti în complexul sportiv se va face prin bd. Pierre de Coubertin şi str. Maior Ion Coravu, în timp ce accesul suporterilor echipei FCSB se va face prin bd. Basarabia.

Accesul suporterilor se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, după efectuarea unui control riguros efectuat de către Jandarmerie şi societatea specializată de protecţie şi pază.

Reclamă

Din raţiuni de siguranţă, recomandăm suporterilor oaspeţi să nu poarte şi să nu afişeze însemne ale echipei FCSB în alte zone ale stadionului, decât cea din Peluza II Sud care este special destinată acestora.

„52 de suporteri gazdă şi 25 de suporteri oaspeţi se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal”

Subliniem faptul că un număr de 52 de suporteri gazdă şi 25 de suporteri oaspeţi se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal, sens în care posibila lor încercare de a intra în incinta arenei sportive constituie infracţiune, potrivit prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.

Reclamă

Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentului sportiv, Jandarmeria Capitalei adresează spectatorilor următoarele recomandări:

– să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porţilor de acces, pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în arena sportivă;

– să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

– în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă;

– părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii. „Recomandăm suporterilor să nu se implice în incidente” Pentru a evita producerea unor incidente, recomandăm suporterilor să evite deplasarea în grupuri mari la sau de la arena sportivă. În conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizator şi forţele de ordine, pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive. De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiaşi act normativ, intrarea în stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor şi protecţia arbitrilor, îndrumarea şi supravegherea publicului în stadion se realizează de către agenţi ai societăţii de pază şi protecţie, contractată de organizator. Totodată, recomandăm suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de agresivitate verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente, cu menţiunea că orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancţionată cu fermitate de către forţele de ordine. Astfel, cei care comit fapte antisociale vor fi identificaţi pe loc sau ulterior jocului sportiv în vederea sancţionării, conform cadrului legal în vigoare. „Jandarmii vor supraveghea comportamentul spectatorilor” Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă. Este interzisă afişarea de inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă. De asemenea, facem precizarea că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, jandarmii vor supraveghea comportamentul spectatorilor, atât pe traseele de afluire/defluire spre/de la complexul sportiv, cât şi în interiorul acestuia, inclusiv prin efectuarea de înregistrări video şi fotografii operative în scopul identificării persoanelor care săvârşesc fapte antisociale”, a transmis Jandarmeria Bucureşti, într-un comunicat citat de agerpres.ro. Reclamă

Câţi suporteri va avea FCSB la derby-ul cu Dinamo! Anunţul lui Gheorghe Mustaţă: „Suntem deja atâţia! Vrem să le vindem pe toate”

Liderul galeriei roş-albaştrilor, Gheorghe Mustaţă, a anunţat că din cele 9 mii de bilete primite s-au vândut deja peste 5.500. FCSB va avea o o peluză întreagă la derby-ul cu Dinamo, conform unei înţelegeri făcută între cele două galerii.

”De bilete, suntem deja peste 5.500, și sperăm ca până în ziua meciului să le vindem pe toate cele 9.000. Cu Dinamo, dacă vă aduceți aminte, se discuta că se va juca pe Ghencea. Eu am stabilit cu băieții de la Dinamo să le dau toată peluza.

În cazul în care jucam în altă parte, făceam același lucru. Pe Arcul de Triumf la fel, am vorbit cu conducerea, am stabilit, le-am dat 600 de bilete. Lucrurile se întâmplă așa cum am stabilit. Ei ne dau peluza, totul e ok, sunt peste 5.500 de bilete vândute”, a declarat Gheorghe Mustață pentru fanatik.ro.