"Mi-au distrus viitorul!" Iulian Roşu exclude varianta unei inţelegeri cu Dinamo. Ce i-a putut spune Zeljko Kopic - Antena Sport

(Reporter: Aţi încercat să vă întâlniţi, să vorbiţi?) Am refuzat discuţiile faţă în faţă, deşi ei mi-au propus. Nu accept să mă întâlnesc cu nişte oameni care aproape că mi-au distrus viitorul. Cine mă mai ia acum, când eu nu am putut să mă antrenez în iarna asta fiindcă ei nu m-au primit în programul echipei? Când erau antrenamente tactice, eu stăteam cu masorii pe marginea terenului, nu mă primeau pe teren. Mai ales de când a venit antrenorul nou nu am mai avut nicio şansă, deşi la testele fizice din iarnă am fost cel mai bun. Rezultatele acelor teste nu au contat deloc.

După ce am dat clubul în judecată, conducerea a răspuns tot cu un proces, m-a dat şi pe mine în judecată. Ţi se pare că a fost o reacţie a unor oameni care sunt interesaţi să rezolvăm amiabil? Vreau ca lumea să înţeleagă că nu sunt, în niciun caz, vinovatul în acest caz. Oricum, sancţiunea e într-o primă instanţă, Dinamo va face recurs, ceea ce înseamnă că are în continuare dreptul de a face transferuri, măcar până la un verdict final„, a declarat Iulian Roşu pentru fanatik.ro.

Iulian Roşu a jucat în 7 meciuri din această ediţie de campionat. Totuşi, nu a fost niciodată titular şi a bifat, în total, 70 de minute. El a recunscut ce discuţie a purtat cu actualul antrenor al lui Dinamo. Zeljko Kopic a avut o reacţie de necrezut.

„Am avut o discuţie la puţină vreme după ce a venit. Acel dialog nu m-a ajutat cu nimic. (Reporter: Ce ţi-a spus?) Că nu mă cunoaşte, că nu are cum să mă bage pe mine să joc, dată fiind situaţia în care se găseşte clubul„, a mai spus Roşu.

Dinamo a primit interdicţie la transferuri pentru două perioade de mercato!

Dinamo nu mai scapă de probleme şi a primit interdicţie la transferuri pentru două perioade de mercato. Totul după ce clubul din Ştefan cel Mare l-a lăsat în afara lotului pe Iulian Roşu.

Roşu a ajuns sezonul trecut la Dinamo şi a ajutat echipa să obţină promovarea. A marcat 4 goluri în 17 apariţii din Liga 2. ”ROȘU IULIAN vs. DINAMO 1948 SA – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare. Admite în parte cererea. Constată denunțarea unilaterală a contractului fără justă cauză a clubului conform art. 18.8. lit. b) din RSTJF, începând cu data de 31.01.2024. Respinge capetele de cerere 3-6 ca inadmisibile, urmând ca reclamantul să-și valorifice pretențiile în procedura prevăzută de art. 102 alin. 6 și art. 5.21 din Legea 85/2014. În temeiul dispozițiilor art. 18.9.1. lit. a) din RSTJF, dispune sancționarea pârâtului cu interdicția de a efectua transferuri de jucători în calitate de club cesionar din următoarele două perioade de transfer. Respinge cererea de pronunțare a unei hotărâri parțiale ca neîntemeiată. Cu recurs”, se arată în decizia Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor, potrivit lpf.ro.

