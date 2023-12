Dinamo şi FCSB au fost amendate de FRF! Suma pe care o au de plătit după incidentele de la derby - Antena Sport

Dinamo şi FCSB au fost amendate de FRF

Dinamo – FCSB s-a încheiat 0-1

Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5-10 decembrie Dinamo şi FCSB au fost amendate de FRF! Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis, în şedinţa sa de miercuri, să sancţioneze cluburile Dinamo şi FCSB cu penalităţi sportive de câte 15.000 de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”SC Dinamo 1948 SA vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 15.000 lei”, se arată în comunicatul transmis de LPF.

Dinamo şi FCSB au fost amendate de FRF! Suma pe care o au de plătit după incidentele de la derby

Pe 26 noiembrie, în etapa a 16-a a Superligii, FCSB a învins-o pe Dinamo cu 1-0, în deplasare, pe Arena Naţională.