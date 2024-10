Dorinel Munteanu a venit cu replica, după comentariile lui Adrian Mutu: "Am luat-o razna.." - Antena Sport

Oţelul a ajuns la patru remize la rând. Rămâne singura echipă din campionatul României fără înfrângere în acest sezon.

Dorinel Munteanu nu a uitat de declaraţiile din ultimele zile şi le-a dat o nouă replică celor care l-au criticat.

„Eu nu am ce să transmit. Fiecare om greşeşte, singurul care nu greşeşte este Dumnezeu. Vedem ce consideră Comisiile, dacă consideră că am greşit voi plăti. Nu este normal să fiu judecat după o sesizare a oamenilor care comentează meciuri. Dorinel Munteanu nu este omul despre care s-a vorbit în ultimele săptămâni.

Îmi cer iertare dacă au fost unii care s-au simţit afectaţi. Şi cu membrii din Generaţia de Aur, am spus foarte clar…. şi cu prietenii din Generaţia de Aur. Celor care au comentat, le-am dat un răspuns foarte clar că nu sunt prieten cu ei. S-a răstămălcit… Sincer, am obosit şi eu, dar am câteva zile să-mi revin”, a spus Dorinel Munteanu, la digisport.ro.