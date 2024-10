"Invidioşi şi răutăcioşi!" Dorinel Munteanu îşi continuă "războiul" cu contestatarii şi după Oţelul - Universitatea Craiova 1-1 - Antena Sport

Dorinel Munteanu: „Celor din Generaţia de Aur, care au comentat, le-am spus foarte clar că nu sunt prieten cu ei!”

Noi jucăm şansa până la poartă. Unii no vor să vadă calităţile echipei noastre, unii sunt invidioşi, unii sunt răutăcioşi.

Eu nu am ce să transmit. Fiecare om greşeşte, singurul care nu greşeşte este Dumnezeu. Vedem ce consideră Comisiile, dacă consideră că am greşit voi plăti. Nu este normal să fiu judecat după o sesizare a oamenilor care comentează meciuri. Dorinel Munteanu nu este omul despre care s-a vorbit în ultimele săptămâni.

Îmi cer iertare dacă au fost unii care s-au simţit afectaţi. Şi cu membrii din Generaţia de Aur, am spus foarte clar…. şi cu prietenii din Generaţia de Aur. Celor care au comentat, le-am dat un răspuns foarte clar că nu sunt prieten cu ei. S-a răstămălcit… Sincer, am obosit şi eu, dar am câteva zile să-mi revin„, a declarat Dorinel Munteanu la digisport.ro.

Cum arată clasamentul echipelor de pe locurile de play-off, după Universitatea Craiova – Oțelul 1-1:

1. U Cluj – 23p

2. Univ. Craiova – 20p

3. Oțelul – 19p (1 meci în minus)

4. CFR Cluj – 18p (1 meci în minus)

5. Dinamo – 18p

6. Petrolul – 18p

Oţelul Galaţi a remizat cu Universitatea Craiova

Meciul de la Galaţi s-a jucat în primul sfert de oră al înfruntării. Stipe Juric a deschis scorul, pentru Oţelul, în minutul 4, cu o execuţie fabuloasă cu călcâiul. Zece minute mai târziu, Baiaram a egalat.

Gălăţenii au căutat golul victoriei, dar Miguel Silva a lovit doar bara, în minutul 34. Alexandru Mitriţă a trimis peste poartă în minutul 76, pentru ca şase minute mai târziu Zivulic să rateze şi el ţinta.