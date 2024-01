Dorinel Munteanu l-a auzit pe Mihai Stoica și a răbufnit! Răspuns dur, din cantonament, după ce a fost criticat - Antena Sport

Reclamă

„Știm cu toții că pun foarte mult baza pe pregătirea fizică. Sigur, în vară am avut mai mult timp la dispoziție, dar sunt convins că această pregătire va ajuta echipa. De acee sunt adeptul acestei pregătiri.

La început a fost vreme bună. Acum de 2 zile a început să ningă, este super pentru ceea ce am ales să realizez eu. Am intrat și eu puțin la joc. Este un parc aici unde avem un traseu în acest ciclu. Am văzut tot felul de comentarii… nu mă interesează ce spune… ‘nimeni’.

Sigur, metodele pot fi contracarate. Jucătorii mei au încălțăminte adecvată pentru alergare pe teren mai dur. Sunt foarte multe comentarii, mai sunt și câteva răutăți sau invidie la adresa noastră. Nu poate spune nimeni că această pregătire nu este benefică.

Cel mai important lucru este că nu îmi permite bugetul. Am fost înscris pe lista echipelor care să meargă în Turcia… dar nu am cum să dau 60.000 de euro ca să merg în Turcia„, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro.

Mihai Stoica, şocat de antrenamentele lui Dorinel Munteanu de la Oţelul Mihai Stoica a fost uimit de metodele pe care le foloseşte la antrenamente Dorinel Munteanu. Managerul general de la FCSB nu se aştepta ca fostul internaţional să-şi ducă jucătorii într-un cantonament la munte, şi să-i pună pe aceştia să alerge în pantă. MM susţine că astfel de metode le-a întâlnit şi la juniori. „Mamă-mamă! Asta e ireal! E ireal. Bine, au avut rezultate, au jucat bine… Dar e ireal! Eu mă mir… Senzaţional! Când am văzut un aşa antrenament la noi? Când mergeam la Forban. Din 2004. Dar acolo era zăpadă, adevărat. Nu era foarte mare. Nu trecea niciodată de piept (n.r- râde). Nu ştiai dacă Florentin Dumitru era la antrenament. Asta e senzaţional… Am auzit multe variante. Nu ştiu daca e ok, dacă nu e ok… Fotbalul se joacă pe verde, pe plat. Ţine chestia asta să poţi să alergi? Ţine? Am mai văzut asta cu alergatul pe pante când eram la juniori. Arta lui Dorinel e că a făcut o echipă bună fără fotbalişti. Dacă nu-i vezi în trening, nu ştii că sunt fotbalişti. Munteanu zice că vrea două milioane pe Cistotti, dar nu dă nimeni”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro. Oţelul a încheiat anul 2023 pe locul 11, cu 26 de puncte, la doar patru puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul.